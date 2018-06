'No es vergüenza, es dolor por no haber estado a la altura': Sampaoli

El entrenador Jorge Sampaoli habló luego de la derrota de Argentina 0-3 contra Croacia en la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa Mundial de Rusia 2018. El DT habló de su planteamiento táctico y de la posibilidad de los suramericanos de acceder a los octavos de final de la ronda del campeonato.

¿Qué sentimiento hay ahora?

Nosotros no sé si vergüenza sino dolor, me tocó hace mucho tiempo estando como conductor de un equipo de futbol vivir esto, el plan de este partido no resulto y hay que esperar y apostar a una mínima posibilidad que quede. El sentimiento no es el de vergüenza sino de dolor por no haber estado a la altura.

Hablas de ciclo cumplido...

Por la preparación pensamos que iba a hacer un partido despegue y no lo fue, las fortalezas de un grupo que valoro mucho y no pudimos en ningún momento del proceso consolidarnos, hay una oportunidad de pelear, para lograr un lugar en la siguiente fase.

Planteamiento táctico

"Yo creo que nosotros veníamos con un sistema, yo sentí que el primer tiempo neutralizamos bastante tuvimos dominio del partido, pero nos costó mucho hacerle llegar la pelota a leo, con Pavón lo intentamos, después del primer gol el equipo se golpeó mucho".









DEPORTES