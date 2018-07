'Tenemos una grandísima oportunidad de pasar a la historia': Lloris

09 de julio 2018 , 10:35 a.m.

El capitán de la selección de Francia, Hugo Lloris, destacó el potencial del conjunto belga, próximo rival del cuadro galo en las semifinales de Rusia 2018, que el portero calificó como "una grandísima oportunidad de pasar a la historia".



"Este partido es una gran oportunidad para nosotros de pasar a la historia. Tenemos un gran equipo. Una plantilla con una combinación perfecta de juventud y experiencia", relató el guardameta del Tottenham.

Lloris, que ha encajado cuatro goles en lo que va de torneo, recordó que Francia va a necesitar su mejor versión para sacar adelante el duelo. "Vamos a necesitar al mejor equipo de Francia. Bélgica es el equipo que más exige. Más esfuerzo requiere al rival por su capacidad para atacar y defender", explicó Lloris.

"Los jugadores de Bélgica son rápidos y eficaces. Vamos a necesitar toda la concentración", indicó el portero francés, que se mostró optimista ante la cita de San Petersburgo.



"Nuestro equipo es fuerte. Hemos respondido a cada situación. No conocemos nuestros límites y eso nos hace poderosos", añadió el capitán del cuadro galo, que reconoció que el duelo contra Bélgica será especial por varios motivos. "Vamos a enfrentarnos dos países fronterizos, vecinos. Y además me encontraré con jugadores que conozco de la Premier. Nos conocemos bien todos. Algunos son compañeros en el Tottenham... Vertonghen, Dembele, Alderweireld.. Me llevo bien con ellos", indicó.

Avant de partir pour Saint-Pétersbourg où ils affronteront la Belgique en demi-finale, les Bleus ont effectué une séance à huis clos qu'ils ont terminé par une opposition sur terrain réduit ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/okZASIcEQH — Equipe de France (@equipedefrance) 9 de julio de 2018

Hugo Lloris abogó por mantener el nivel ofrecido en octavos y cuartos de final. "Debemos dar lo mejor y mantener la línea que mostramos contra Argentina y en cuartos de final ante Uruguay, donde dimos un paso al frente", recordó.

El portero del Tottenham calificó a la selección de Bélgica como una de las mejores del mundo. "Nos vamos a medir a uno de los mejores sin duda. Tienen muchas virtudes en ataque y sobre todo, tienen recursos en el banquillo. Es una plantilla profunda", agregó.



Lloris no considera que su aportación tenga que ser clave. "Será una cuestión colectiva especialmente. No se sabe la influencia que después tendremos sobre el campo. Debemos ser compactos, sin perder la posición y jugar con disciplina. Hay que evitar que tengan espacios. Son rápidos y esa circunstancia la aprovechan a la perfección", analizó.



El capitán de Francia destacó, además, la "confianza" que acompaña a los 'diablos rojos' especialmente tras sacar adelante el duelo contra Japón, cuando lo tenían todo perdido. "Ahí ganaron en confianza. Se encontraron con un partido loco que supieron resolver. Y también después de superar al gran favorito, a Brasil. Bélgica va a llegar al choque con una gran confianza. Pero se topará con un rival como Francia, también poderoso", concluyó.







