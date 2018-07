'Si estoy en el Atlético de Madrid es por Godin': Griezmann

01 de julio 2018 , 08:33 a.m.

El delantero francés Antoine Griezmann aseguró que vivirá un partido "muy especial" en cuartos de final contra Uruguay, equipo en el que militan algunos compañeros de club, en particular Diego Godín, al que consideró su amigo y responsable de que esté en el Atlético de Madrid.

"Diego es un gran amigo, estoy todos los días con el, en el vestuario y fuera del campo, por eso es el padrino de mi hija pequeña. Va a ser un partido con mucha emoción, pero también un gran partido", dijo el jugador francés en el cuartel general de Francia en Istra, a las afueras de Moscú.



Responsable en buena medida de que este verano decidiera quedarse en el club colchonero, Griezmann afirmó que también lo fue de que firmara su primer contrato. "La primera vez que firmé le llamé a él, me habló bien del club, es lo que me dio ganas de firmar por el Atlético de Madrid", indicó.



El francés señaló que es hincha de Peñarol desde su época en la Real Sociedad y a causa de Carlos Bueno, que jugó en ese club y con quien veía los partidos del equipo uruguayo. Además, consideró que tiene "algo de uruguayo", como el estilo de juego de "Cavani o de Diego" Godín, que "lo dan todo por el equipo, no se dan nunca por vencidos y ayudan a sus compañeros".

Fue Bueno quien le enseñó a beber mate, infusión de la que no se separa, y recuerda que en la Real Sociedad "siempre había algún uruguayo en el equipo". "Es una nacionalidad que adoro, un país que adoro, va a ser muy fuerte emocionalmente, pero tengo confianza en hacer un buen partido", indicó.



Griezmann comparó el fútbol que hace Uruguay con el que practica el Atlético de Madrid: "Se van a tomar su tiempo, van a presionar al árbitro, es su juego, es lo que hacemos en el Atlético de Madrid. Vamos a tener que acostumbrarnos a eso, el partido va a ser agobiante, tenemos que mantener la calma y presionar a su defensa".

"El estilo uruguayo se vio contra Portugal, un 4-4-2 muy sólido y los dos de delante que ayudan en el contragolpe. Juegan todos juntos y lo dan todo por sus compañeros, es algo que vivo cada día en el Atlético y me encanta. El estilo de Cavani, que defiende y trabaja por el equipo, y es lo que adoro", agregó.



El atacante se dijo admirador de Cavani, al que consideró "el mejor delantero porque trabaja para el equipo, hace diez mil desmarques, nunca abandona y en el área solo necesita dos ocasiones para hacer gol". "Si no puede jugar por lesión será una pena, pero el que le sustituya también estará a fondo", agregó.



Griezmann indicó que la victoria contra Argentina en octavos va a "dar una enorme confianza al equipo" y destacó que "el entrenador hizo la táctica adecuada y los jugadores estuvieron a la altura". "Es un partido importante para mi, la primera vez que jugaba contra Argentina, pero creo que la final de la Liga Europa es todavía más importante porque ganamos un título y aquí todavía no", señaló.

Griezmann se sumó a las alabanzas a su compañero Kylian Mbappé, de 19 años y autor de un doblete y de la jugada que provocó el penalti que abrió el marcador. Reveló que la primera vez que lo vio se sorprendió y advirtió de que no podrá hacer un partido de ese nivel cada vez, porque los rivales se esforzarán por cerrarle los espacios.



"Tenemos que crear las condiciones para que pueda desarrollar su fútbol. Me sorprende su velocidad, pero también la tranquilidad con la que afronta partidos tan importantes, estaba tan tranquilo en el vestuario y en el túnel a su edad antes de un duelo tan importante", aseguró. Sustituido en los cuatro partidos por Didier Deschamps, Griezmann señaló que es algo que no le gusta, pero que asume por el bien del equipo.





EFE