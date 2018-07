'El VAR acabó con los goles en fuera de juego': Infantino

El videoarbitraje se utilizó, hasta el momento, en 440 ocasiones, provocó la revisión de 19 jugadas, de las que 16 fueron decisiones correctas, informó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que aseguró que con el VAR "se acabaron los goles en fuera de juego".

Es mejor que en el pasado. El VAR no ha cambiado el fútbol, lo ha hecho más limpio. FACEBOOK

TWITTER

"La palabra es progreso. Es mejor que en el pasado. El VAR no ha cambiado el fútbol, lo ha hecho más limpio. Lo ha hecho honesto y transparente y ha ayudado a que los árbitros adopten las decisiones correctas", dijo Infantino en la rueda de prensa de balance del Mundial celebrada en el estadio Luzhniki de Moscú.



Según el presidente de la FIFA, con el VAR se ha pasado del 95 por ciento de decisiones correctas de los árbitros al 99'2 por ciento. "Las 16 decisiones que se cambiaron pasaron de 16 decisiones erróneas a 16 decisiones correctas", puso como ejemplo.

Además, aseguró que los goles en fuera de juego ya son cosa del pasado, gracias al videoarbitraje. "El VAR ha acabado con los goles en fuera de juego en el fútbol. Al menos, en el fútbol que tiene VAR", añadió.



Y al ser preguntado si cree que la UEFA, que no lo introducirá esta temporada en sus competiciones, lo tendría que implantar ya, contestó: "Hace dos años dejé la UEFA, son otros los que toman esas decisiones".



Infantino fue más allá al hablar de que el videoarbitraje también ha cambiado la educación del futbolista, que vigilado por más cámaras, no recurre al juego violento. "No ha habido una sola tarjeta roja por conducta violenta", destacó y al recordarle la agresión de Cristiano Ronaldo al iraní Morteza Pouraliganji justificó: "Pero no fue en la cara".









EFE