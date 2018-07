'Colombia es un rival muy difícil y muy bueno': DT de Inglaterra

El seleccionador inglés Gareth Southgate aseguró este lunes que sus jugadores están "preparados" para una eventual definición del pase a cuartos de final en los penales contra Colombia, este martes en Moscú, pese a la maldición inglesa desde los once metros.

Inglaterra nunca superó una eliminatoria en los penales en las tres veces que se encontró en esta situación en una Copa del Mundo. Y en el otro gran campeonato que disputa, la Eurocopa, sólo lo consiguió una vez, en cuartos de final en 1996 contra España.

"Si vamos a la tanda de penales, ya tenemos una lista de jugadores para lanzarlos, no sólo en base a las prácticas realizadas aquí, sino a sus estadísticas en los clubes", explicó el técnico.



"Queda mucho para la tanda de penales. Hay que jugar 90 minutos y después una prórroga, pero sí, estamos preparados para llegar a los penales", añadió.



El jugador Ashley Young, que compareció junto al técnico en la conferencia de prensa, mostró su "total confianza en la posibilidad de lanzar un penal si llegáramos a eso y levantaría la mano para ofrecerme. Hemos trabajado para marcar un penal si llega la ocasión", añadió.



Preguntado por la juventud e inexperiencia del plantel inglés, Southgate admitió que "hace unos meses me hubiese generado alguna duda, pero cuanto más trabajo con este grupo, por la capacidad que tiene, menos dudas tengo".

Además, "algunos jóvenes como Marcus (Rashford) ya han jugado finales con sus clubes; los veteranos también ayudan y, sobre todo, este grupo tiene hambre por triunfar y orgullo por defender la camiseta del país", contrarrestando así la supuesta inexperiencia de los jugadores.



Southgate admitió también que este Mundial ofrece la posibilidad a Inglaterra, que no alcanza los cuartos de final desde 2006, "de llegar más lejos de lo que hicieron equipos anteriores".

Pero inmediatamente matizó: "Nos enfocamos en el partido de este martes, que será contra un rival muy difícil y muy bueno. Hemos estado en esta posición antes muchas veces (en eliminatorias que después se perdieron), así que no hay que pensar en lo que puede pasar después del partido de mañana, sino centrarnos en mañana".



Para vencer a Colombia, Southgate considera que su equipo "debe rozar la perfección", sobre todo "cuando no tenga la pelota", pero sin renunciar al estilo que ha impuesto en la selección inglesa. "No tenemos que quedarnos atrás esperando, sino intentar controlar el juego", añadió.

'¿Falcao? Un goleador excepcional'

Al astro colombiano Radamel Falcao le calificó de "goleador excepcional, con grandes movimientos y muy efectivo" y que si no triunfó en su paso por la Premier League (en el Chelsea 2014-2015 y en el Manchester United 2015-2016) fue porque el delantero cafetero "se estaba recuperando de una grave lesión del ligamento cruzado".

Sobre la posible ausencia de la otra estrella colombiana, James Rodríguez (con molestias musculares), Southgate admitió que "variaría un poco su planteamiento por banda izquierda, pero les hemos estudiado y tienen jugadores muy válidos para sustituirle".



El técnico también reconoció que en las gradas del Spartak Stadium de Moscú habrá mayoría de aficionados colombianos, pero será "un ambiente fantástico, de esos partidos que tienes ganas de jugar".



Por último se refirió a la posible ausencia de Fabian Delph, que está pendiente de que su esposa dé a luz. "Este torneo es muy importante, pero la familia lo es más... pero le he pedido que diga a su mujer de comer mucho curry para retrasar el proceso del parto", bromeó.









AFP