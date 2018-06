'Siempre trato de estar cuando el equipo lo necesita': Armani

Este martes la Selección Argentina consiguió una importante victoria 2-1 contra Nigeria y consiguió su pase a octavos de final del Mundial de Rusia, el encuentro tuvo como particularidad el debut del arquero de River Plate, Franco Armani, quien por primera vez tuvo un partido oficial con los dobles campeones del mundo.

Al término del encuentro esto dijo el ex Atletico Nacional, "Se entregó todo dentro del campo de juego. Estoy muy orgulloso del plantel que tenemos. Salimos adelante, el equipo sacó el pecho sabiendo que la clasificación se iba a dar".



El portero además agradeció a su actual club, "River me dio la posibilidad de estar en la Selección".



El arquero de la selección agradeció el apoyo que ha recibido"Siempre trato de estar cuando el equipo lo necesita. El grupo de jugadores me dio un apoyo muy grande. Estoy muy contento".











