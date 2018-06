'Contento de estar acá, lo que se viene es importante': Farid Díaz

Este domingo el laterlal izquierdo, Farid Díaz, de Olimpia de Paraguay, llegó a las instalaciones de Milanelo en donde concentra la Selección Colombia. El ex Atlético Nacional fue convocado de emergencia por José Pékerman luego de la inesperada lesión de ligamentos de Frank Fabra.

El lateral comentó a su llegada, "El profe me llamó y me notificó lo que estaba pasando, realmente fue un momento de alegría y triste también porque es mi compañero es mi amigo, no es fácil llegar así cuando un compañero también tiene su ilusión de estar en el mundial, le deseo lo mejor y que se recupere pronto que acá tiene las puertas abiertas porque es un gran jugador y una gran persona. Ahora contento de estar acá y espero trabajar, lo que se viene es importante para nosotros", comentó.



Farid agregó sobre su preparación física, “Hasta ahora se terminó el torneo en Paraguay, yo venía entrenando normal, pero nunca pensando en lo que pasó. Estaba tranquilo, esto ya casi va a comenzar y yo solo decía que ojalá tuvieran un gran Mundial".

Finalmente el colombiano comentó, "Son mis compañeros, los he tenido casi que por año y medio y siempre les había deseado lo mejor y ahora estar del otro lado otra vez se siente diferente porque soy sincero y no me lo esperaba, estuve en los 35 e independientemente uno trabaja para eso", puntualizó.







