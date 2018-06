'Depende de nosotros, la posibilidad está': Falcao

21 de junio 2018 , 07:52 a.m.

El delantero de Colombia Radamel Falcao, que debutó en Saransk, contra Japón, en un Mundial a los 32 años, se mostró "emocionado" a pesar de que terminó en derrota el primer duelo de su selección en Rusia 2018.



"Todo ha sido muy emocionante, disfrutando al máximo todo como si ya no hubiera otra oportunidad", relató el jugador del Mónaco tras el partido.

Falcao calificó el partido ante Japón, condicionado por la expulsión temprana de su compañero Carlos Sánchez, como "complicado porque desde los dos minutos la estrategia cambió con el penalti y la expulsión. Pero en la primera parte controlamos el juego en inferioridad y tratar de crear peligro. Pero en la segunda, estuvieron mejor físicamente y lograron la victoria".

El delantero reconoce que el torneo empezó mal pero con tiempo de reconducir la situación. "Se empezó mal, con una derrota pero quedan dos partidos y si ganamos los dos podemos avanzar. Tenemos que fortalecernos como grupo. Depende de nosotros. La posibilidad está", manifestó.



La situación que se adoptó en el choque condicionó el trabajo de Falcao en el campo. "Me sentí bien en el partido aunque jugar con uno menos te limita mucho porque tienes que ocupar espacios que no tenías por qué. Mi función de dar respiro e intentar que el equipo saliera. Hice ese trabajo pero no pudo aportar mucho en ataque", concluyó el 'tigre'.







EFE