‘Yo quiero ganar, y el domingo hay que ganar como sea’: Falcao

21 de junio 2018 , 11:14 a.m.

Este jueves se dio la primera conferencia de prensa de la Selección Colombia, luego de la derrota en el debut contra Japón en el Mundial de Rusia 2018. Falcao García, capitán del equipo, fue muy claro en los deseos y objetivo del equipo para el enfrentamiento contra Polonia, el próximo domingo.

¿Hay liderazgo dentro del grupo?

Yo creo que cada jugador de esta Selección Colombia, desde su lugar, le hace un aporte al equipo. Obviamente que Abel (Aguilar), David (Ospina), (Carlos) Sánchez o James (Rodríguez) o yo, o (Juan Guillermo) Cuadrado que llevamos mucho más tiempo en la Selección tratamos de aportar lo que cada situación o momento requieran. Hoy, es indicado que nosotros vengamos y demos la cara y estemos al frente del equipo, pero más que todo por el tiempo que llevamos acá, sin embargo, todos los jugadores tienen un recorrido en sus clubes y seguramente los que recién empiezan estarán muchos años acá, pero como pudimos venir nosotros, pudo hacerlo cualquier jugador.

¿Qué estudio han hecho del rival?

Ya se ha empezado a ver a Polonia, nos quedan tres días, más, sabemos de las situaciones están viviendo, sabemos que están esperando a Glik, que el partido contra Senegal tuvieron que cambiar la línea defensiva. Luego que en el frente de ataque tienen un goleador que puede resolver en cualquier momento. Así que hay que controlar la mitad del campo y sobretodo, algo que está siendo muy importante en esta Copa, estar pendiente de los pequeños detalles, en cada situación por más de que no tengan relevancia, hemos visto que sí la tienen así que hay que jugar los 95 minutos viviendo al máximo cada minuto.

¿El grupo perdió la alegría, madurez y capacidad en el juego contra Japón?

Estamos igual de alegres, maduros y capaces. No entiendo por qué dicen eso si no nos han visto después del partido, las mismas características que nos identifican como grupo, pero si se refieren específicamente al partido contra Japón, a los dos minutos te cambian todo lo que habías planificado durante no sé cuantos meses y rápidamente tienes que acomodarte y darle la vuelta a la situación. Lo hicimos durante la primera etapa, pero en el segundo tiempo pesó mucho el desgaste físico y Japón supo administrar eso.

¿Como afrontar el partido contra Polonia con tanto jugador joven?

Son dos selecciones que están necesitadas y seguramente va a ser una final y va a determinar quién sigue y quién no en el Mundial. La mayoría de jugadores que tenemos han hecho parte de grandes clubes en Europa, tienen recorrido, has disputado torneos trascendentales a nivel mundial y están capacitados. Este equipo es muy competitivo y vamos a afrontarlo como una final: son ellos o nosotros.

¿Salir por el partido, o esperar y sorprender a Polonia?

Colombia debe hacer lo necesario por ganar. Estamos en una instancia definitiva y en los medios se discute mucho del cómo se gana, quizá hay otros países suramericanos que nos les interesan los medios, sino el fin. Y bueno, están más acostumbrados y es un tipo de presión diferente. Hoy estamos en una situación en la que estamos obligados a ganar y debemos hacer todo lo posible por hacerlo. Si ganamos jugando bien, hombre, mejor, pero si a mí me preguntan yo quiero ganar, y el domingo hay que ganar como sea.



