‘Defenderemos esta camiseta con el 100 % de nuestras fuerzas’: Falcao

Radamel Falcao García no puede ocultar su sonrisa. Sabe que está a unos días de poder jugar su primer partido en un Mundial, un sueño que ha tenido desde hace años. El momento está por llegar y él se muestra muy feliz.

“Estoy feliz, al igual que el resto de mis compañeros, hemos llegado con mucha ilusión y ahora resta trabajar estos últimos días para preparar el primer partido”, aseguró el atacante a ‘Gol Caracol’ en su llegada a Kazán.



El capitán de la Selección Colombia volvió a insistir que la única mentalidad que tienen es representar al país con todas sus energías para llegar lo más lejos que puedan.



“Es el orgullo que sentimos todos los futbolistas, poder representar a todo el país. Como lo hemos hablado en el pasado, vamos a defender esta camiseta y escudo con el 100 por ciento de fuerzas, energías y capacidad. Esperamos darle esa alegría al país”, añadió.



Por otro lado, Falcao no se plantea un objetivo claro y quiere ser prudente, yendo partido tras partido. “Vamos partido tras partido. Lo más importante es prepararnos para el juego contra Japón. Sabemos que en el Mundial son 7 encuentros, pero tenemos que ir juego a juego, enfocar todas nuestras energías y fuerzas en el partido del próximo martes, luego en Polonia, pero no mirar más allá. Dentro nuestro tenemos una ilusión cada uno, pero hay que ser muy prudentes”.



Finalmente, el goleador histórico de la Selección Colombia aseguró que se pudo jugar un partido más de preparación, pero lo importante fue el trabajo que se realizó y que el grupo ya está entero físicamente.



“Estamos perfectos, podíamos haber jugado otro, no se hizo, pero estamos bien hemos podido trabajar y es suficiente. Se ganó en la parte táctica, física en recuperar a algunos jugadores y ya el equipo está entero”, concluyó.



