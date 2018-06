'Messi es un líder que está pensando en ganar a todas horas': Banega

El centrocampista argentino Éver Banega ensalzó este viernes, un día antes del partido de octavos de final del Mundial de Rusia ante Francia, la importancia de Lionel Messi en la selección y lo definió como "un líder que está pensando en ganar a todas horas".

Banega, uno de los mejores socios de Messi en la 'Albiceleste', fue el autor de la asistencia del primero de los dos goles -obra de la 'Pulga'- en el triunfo del pasado martes sobre Nigeria (2-1), que certificó la clasificación a octavos de final. "Sólo tuve que levantar la cabeza. Él fue el que marcó la jugada y el que anotó. Realmente no tuve mucho qué hacer", comentó el futbolista del Sevilla en la víspera del duelo de octavos de final ante Francia.



"Siempre es grato jugar al lado de Leo. Sabemos lo que es como jugador y lo que demanda para el fútbol. Lleva una vida en la selección y siempre lo ha hecho de la mejor manera. Demuestra que quiere estar siempre y el compromiso que tiene, y ojalá que cumpla muchos más años acá", prosiguió.

Además, Banega reveló que Messi "no lo pasó bien" en el arranque del torneo, tras el empate con Islandia (1-1) y la derrota a manos de Croacia (0-3), pero que después de la victoria sobre Nigeria que garantizó la plaza en la segunda ronda "se sintió más cómodo".



"Es normal que no lo pasara bien (en la fase de grupos) porque no arrancamos como queríamos y se puso muy difícil la cosa. Por suerte pudimos ganar el último partido y se sintió más cómodo. O al menos yo lo noté así dentro de la cancha. Tenemos un líder que a todas horas está pensando en ganar, y eso es muy importante", subrayó el volante.



"Lionel está siempre rodeado de jugadores, es algo que pasa en todos los partidos. Ojalá mañana tengamos la posibilidad de encontrarlo en el momento justo y ayudarlo y que él pueda jugar cómodo", expresó Banega.









EFE