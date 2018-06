'No pretendamos que Messi gane la Copa él solo': Maradona

El exfutbolista Diego Maradona quitó responsabilidad al atacante Lionel Messi por la derrota 0-3 de Argentina ante Croacia, en la segunda fecha del Grupo D del mundial de Rusia, al tiempo que pidió a los aficionados no pretender que el astro del Barcelona español "gane una Copa él solo".

Según Maradona, Messi no ejerce de líder dentro de la cancha pese a llevar la cinta de capitán del seleccionado Albiceleste, y ante Croacia "jugó como tenía que jugar". "Como pudo jugar, (porque) es difícil resolver los problemas de los compañeros, es un problema de equipo", añadió Maradona durante su programa "De la mano del diez", que transmite Telesur, y cuyo contenido difundió hoy la televisión multiestatal en sus redes sociales.



Los dardos de Maradona estuvieron dirigidos al entrenador Jorge Sampaoli y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, puesto que este último, aseguró, "se rodeó de gente que no sabe nada de fútbol". "El culpable es el presidente de AFA, acá todo el mundo se comió la galletita de que Sampaoli venía con las computadoras, con los drones, con 14 ayudantes (...) hay una falta total de autoridad por parte de Tapia", señaló.



Argentina hipotecó sus opciones de avanzar a los octavos de final de la cita rusa tras la dura derrota ante Croacia, un resultado que la dejó última de la zona y "muy mal", indicó Maradona.

Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada FACEBOOK

TWITTER

"Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada", lamentó el exjugador del Napolés y Boca Jrs, entre otros, y aseveró que al equipo de su país le faltó carácter, puesto que ningún jugador puso "una pierna fuerte" para cortar los avances croatas. Maradona criticó además el planteamiento de juego con tres centrales que desplegó Sampaoli ante Croacia, porque "si no está trabajada, la línea de 3 (defensores) es muy difícil" de implementar.









EFE