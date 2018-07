'Mbappé demostró lo que sabe hacer, pero aún debe aprender': Deschamps

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, afirmó este jueves en rueda de prensa que Kylian Mbappé demostró ante Argentina todo lo que sabe hacer y afirmó que, con su edad, 19 años, aún tiene cosas que aprender para el futuro.



A menos de 24 horas para el choque frente a Uruguay de cuartos de final, dos nombres sobresalen por encima del resto: Mbappé y Edinson Cavani. El primero, por su gran actuación contra Argentina que le encumbró en el Mundial. El segundo, por su posible ausencia por lesión en un partido clave para el cuadro charrúa.

Deschamps, analizó a las dos figuras. "Lo que Mbappé ha hecho contra Argentina ha estado muy bien y ha servido para demostrar al mundo lo que sabe hacer. Un partido así es algo muy fuerte, es cierto, pero ha tenido tiempo para digerir lo que pasó. El domingo y el lunes tuvimos que dedicarnos a disfrutar pero a partir del martes se ha vuelto a centrar como el resto de sus compañeros. Es verdad que los jóvenes a lo mejor tienen más dificultad para seguir trabajando, pero lo ha hecho muy bien", dijo.

"La prensa es la que dice si un jugador es una estrella o no. Lo que hizo en el último partido le ha situado en una situación muy buena. Lo que había hecho hasta el momento también era fantástico para tener 19 años. Puede seguir progresando mucho y tiene que seguir gestionando estos momentos", agregó.



Deschamps declaró que cuando las cosas van bien para un jugador, éste tiene que evitar relajarse, pensar que la vida es "fantástica" y evitar pensar que no es necesario aplicarse y concentrarse. Sin embargo, dejó claro que Mbappé no es ese tipo de jugador.



"Kylian es muy inteligente y sabe escuchar. Él sabe todo esto. En su club también cambió de galaxia pasando del Mónaco al PSG, se enfrenta a exigencias mayores. Todavía está aprendiendo e independientemente del talento que tenga, a estas alturas hay que aprender".

Respecto a Cavani, comentó que su equipo sabe lo que tiene que hacer esté o no esté sobre el terreno de juego. El entrenador galo dijo que hasta una hora y media antes del partido no sabrá si Óscar Tabárez alineará a su delantero y recordó que tiene muy buenos sustitutos "Si no está, hay otros jugadores excepcionales. Está Stuani, está Maxi con un perfil distinto y yo no puedo saber qué va a pasar. Preparo a mi equipo para cualquier situación. Uruguay con Cavani... es un jugador de los mejores del mundo. Le conozco muy bien. Si no está tampoco va a cambiar totalmente la cara de Uruguay. Es un jugador que está muy por encima de otros atacantes del mundo. Pero Stuani y Maxi son muy buenos también", comentó.



Asimismo, cuestionado por si Antoine Griezmann puede tener desventajas por jugar ante dos compañeros como Diego Godín y José María Giménez que le conocen muy bien por jugar en el mismo equipo, señaló que también puede ocurrir lo contrario.

"Griezmann también les conoce muy bien. Sabe dónde están sus puntos débiles y donde no están cómodos. Han pasado mucho tiempo juntos, van a ser adversarios y tendrán mucho respeto. Después de los 90 minutos, después de ser adversarios, volverán a ser amigos". Sobre si Luis Suárez tiene un perfil parecido al de Griezmann, negó cualquier parecido porque, destacó, ambos delanteros tienen algunas diferencias.



"Suárez es un atacante en estado puro. Se adelanta y avanza más que Antoine. No sé si Griezmann tiene algo de uruguayo en su ser. Pero tenerle a él es algo muy positivo para nosotros. Desde luego que va a hacer un enorme esfuerzo cuando el equipo no tiene el balón. Siempre lo ha hecho. Él también está en la escuela de su club, donde no hay más opciones que hacer eso", finalizó.











