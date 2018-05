‘En este grupo sano cada uno pelea por lo suyo’: Dávinson Sánchez

Dávinson Sánchez, a pesar de su juventud, se ha ganado un puesto en la nómina de Colombia para el Mundial de Rusia 2018, pero no se siente fijo en los 23 del DT, José Pékerman.

¿Cómo ha analizado estos días con la Selección?

Para uno es un placer estar en el Selección, siempre lo he manifestado e intento disfrutar. Más allá de jugador o no, pues es bonito.



¿Qué hacía hace 4 años?

El Mundial, estaba en casa, en muletas, fractura del 5 metatarsiano del pie izquierdo. Lo disfruté, lo vi por televisión y me emocioné como todos los colombianos.



¿Para qué sirven estos entrenamientos?

Cuando uno viene, pues el grupo e va fortaleciendo, en lo personal, y el DT puede tener más conceptos claros. Cada entrenamiento hay que afianzar esa idea.



¿Qué analiza de Mauricio Pochettino, su DT en Inglaterra?

Te da confianza, desde que llegó al Tottenham me la dio y me relaciono bien con los jugadores. Es un grupo sano y cada uno pelea por lo suyo, independiente de lo que piensa el DT.



¿Con qué central de la Selección se entiende más?

Con Murillo, pues mi etapa en nacional, pues lo conozco, pero Cristian Zapata y Yerry son cercanos. Con Mina jugué el Preolímpico, y con Zapata hablamos y cada entrenamiento, pues nos complementamos mejor.



Redacción deportes