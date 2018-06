‘Fue un partido cerrado; a mí me tocó tomar la iniciativa’: Sánchez

El orden en la mitad del campo de la Selección Colombia siempre estará al mando de Carlos Sánchez. El volante volvió a mostrar su gran nivel y liderazgo se vio en el partido en el que el equipo nacional empató 0-0 con Egipto.

“Enfrentamos una gran selección, un equipo mundialista. Fue un partido cerrado. Lo importante es mantener el orden y tener el arco en cero”, aseguró Carlos Sánchez en entrevista con ‘Gol Caracol’.



El jugador que terminó como capitán de la Selección Colombia añadió que Egipto se cerró bien en el fondo y no hubo, por momentos, la conexión entre los volantes ofensivos y atacantes.



“Hay veces que se dificulta más y otra vez se nos dio más para salir. Ellos pararon dos líneas de cuatro y no pudimos encontrar a nuestros jugadores para enganchar con los delanteros. Me tocó tomar la iniciativa para conectar y llevar el balón, pero no se pudo hacer limpio”, concluyó.



