‘El jugador moderno se debe adaptar a todo’: Carlos Sánchez

Carlos Sánchez ha sido un habitual jugador en la nómina del DT colombiano, José Pékerman, pero el volante del Español, que regresará a la Fiorentina italiana, cree que eso no le da la seguridad de ir a Rusia.

¿Se siente seguro que estará en la lista para el Mundial?

Todos queremos estar en esa lista. Realmente, soy un habitual en las listas, pero hasta que uno no esté en los 23 no puedo confirmar nada. Quiero estar y lucho por eso.



¿En qué cambia este grupo al de Brasil 2014?

Hay jugadores más jóvenes, pero con experiencia y calidad para hacer un buen papel en un Mundial. Estamos motivados para ir.



¿Ya ha jugado con los que pelea el puesto?

Sí, con todos he trabajado y tienen la ilusión, el tema pasa por ahí, con la ilusión y ganas de representar a Colombia en el Mundial.



¿En qué sistema se ve mejor?

El jugador moderno se debe adaptar a todo. El fútbol de hoy lo exige así, no tengo un esquema preferido, me adapto a lo que quieran. Mi mea es ayudar, donde el DT me ponga debo responder a esa confianza.



¿Hasta dónde quiere legar en el Mundial?

Todos queremos jugar la final, pero para llegar ahí hay que jugar y ganar el primero. Hay que ir paso a paso.



¿Cuál es su futuro?

En la Fiorentina, regreso, es el equipo que me ha contratado y voy a regresar. Le agradezco al Español, ellos me abrieron la puerta y por eso estoy acá. Me gustaría jugar en Colombia, no se han presentado las opciones.



