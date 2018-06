‘No soy el dueño del medio campo de Colombia’: Carlos Sánchez

Carlos Sánchez es uno de los jugadores referentes del seleccionado colombiano, que entrena en Kazán con el ojo puesto en Japón, su primer rival del próximo martes.

Virtudes de Japón. Es habitual ya en los mundiales, tiene jugadores importantes que están en las mejores ligas del mundo. Se potencializan en equipos y nosotros lo respetamos. Esperamos comenzar con pie derecho.



Reglas de juego. Hay que tener claro ese tema, en de los jueces, porque hay que tratar de no cometer errores que vayan en contra del juego.



Trabajo de la mitad. No se ha cambiado nada, simplemente, ganar confianza y poder estar lo mejor posible el día que nos toque debutar.



El medio campo. Todo el mundo habla que soy el dueño del medio campo, no es así. Todos nos preparamos para jugar. Uribe y Aguilar tienen características distintas, pero ambos pueden jugar en la Selección.



Diferencias del grupo del 2014. ya somos varios que llevamos más tiempo con el grupo, un mundial, varias copas américas, pero al mismo tiempo hay juventud, y ellos ya han enfrentado a jugadores y equipos de talla. Lo más importante es que no hay una diferencia entre el que tiene más o menos partidos, estamos vestidos con la misma camiseta y todos quieren y puede aportar.



Favoritos del grupo. No lo sentimos así. Llegamos con una confianza, creemos con nuestro equipo. Sería un error sentirnos favoritos, llegamos con humildad y estamos trabajando para enfrentar a Japón y luego los siguientes compromisos.



Cambios en Japón.Muchas cosas han cambiado para ellos, jugadores, nuevo técnico, esquemas, pero nosotros nos enfocamos más en nosotros. Tratamos de entender a lo que juegan para sacar el mejor provecho.



Referencia. Hoy en día las selecciones se preparan de otra manera, nos conocen. Este mundial puede ser más difícil porque nos tienen referenciados, pero trabajamos para lograr lo más lejos posible.



La delantera, ¿ventaja? tenemos un gran equipo, todo se potencializa gracias al grupo, las cosas, los grandes logros que consiguen en equipo y esa es una de las opciones que tenemos, que damos el todo por el todo.



Selecciones y clubes. En el equipo donde usted juega está más adaptado, porque se están juntos todos los años, en la selección es distinto, te piden otras cosas y te tienes que adaptar a eso rápidamente. En este período nos estamos adaptando más, pienso porque los juegos de eliminatoria o los amistosos a veces no se encuentran pero con este tiempo hemos aprendido y consolidado las ideas.



