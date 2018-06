‘Empezar ganando va a ser fundamental’: Abel Aguilar

Abel Aguilar fue uno de los dos jugadores que estuvo presente en la conferencia de prensa diaria de la Selección Colombia, este viernes. El volante del Cali aseguró que James se encuentra bien e hizo fútbol y también se refirió a lo que les ha aportado Esteban Cambiasso y Japón, el primer rival del equipo nacional en Rusia.

¿Cómo está James?

Lo vi trabajando hoy e hizo fútbol, siempre es importante que los 23 que estemos a disposición, ya nos vamos acercando al debut y es bueno que todos los que venían con problemas estén evolucionando bien.



¿Ud llegó lesionado, hoy cómo está?

Yo considero que una vez uno empieza a trabajar sin dolor, uno trabaja con precaución, pero no he tenido ningún inconveniente, vengo trabajando con normalidad e intensidad que se requieren para la preparación de estos juegos.



¿Qué les ha dicho el cuerpo técnico sobre Japón?

Las informaciones se han venido manejando desde hace mucho tiempo porque no solo se vio el último partido de Japón. Este cuerpo técnico se fija en todas las situaciones, nosotros tenemos una guía y sabiendo eso va a hacer un trabajo, pero no solo pensando en ellos sino en potenciar lo de nosotros.



¿Qué esperan de Japón?

Japón es un equipo que juega bien, se clasificó al Mundial con superioridad, con jugadores que juegan en las mejores ligas. Son rápidos, compactos, automatizan mucho el juego y se complementan bien. Empezar ganando en un Mundial es fundamental, así que todo el esfuerzo y ganas están concentrados en ese primer partido.



¿Cuál ha sido la directriz para los volantes de marca?

Nuestros rivales van a tratar de neutralizar a nuestros mejores jugadores, nosotros tenemos que apoyarlos, que se sientan arropados e determinadas situaciones, así que nuestro trabajo en la mitad es vital para brindar el equilibrio al equipo.



¿Qué le ha aportado Cambiasso al equipo?

Nosotros que actuamos en la posición que él actuó tratamos de aprenderle mucho, hablamos mucho sobre el posicionamiento en el juego, además por su manera de ser, se ha mostrado como un guía y nos ha enseñado muchas cosas.



¿Qué Colombia veremos en Rusia 2018?

Debemos tener la iniciativa, esta selección se ha caracterizado por eso, que busca ser protagonistas del juego porque tenemos jugadores para hacerlo, sin embargo, la solidez defensiva es muy importante en este tipo de torneos. Hemos demostrado que este es un grupo para jugar bien y ganar.



¿Cómo no caer en el exceso de confianza?

No podemos caer nunca en el exceso de confianza, nosotros sabemos que no hay rival pequeño, debemos actuar con humildad, hay que ser la misma selección competitiva y Japón nos va a exigir, no va a ser para nada igual a lo que fue hace cuatro años. Este es otro Mundial, pero esperamos que el resultado sea positivo otra vez.



