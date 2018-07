Las grandes decepciones del Mundial de Rusia 2018

Robert Ghement / EFE

Alemania fue una de las grandes decepciones en el Mundial de Rusia 2018. Por primera vez en su historia, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos de una Copa del Mundo. El campeón de Brasil 2014 no pesó, no intimidó y no tuvo claridad en sus tres partidos. Se fue de Rusia con un juego sin equilibrio, ni contundencia.