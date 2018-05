¿Merecimiento o actualidad? Sigue el debate por Edwin Cardona

Hace cuatro años, antes del Mundial de Brasil 2014, la noticia de la convocatoria final de la Selección Colombia fue la exclusión del volante Macnelly Torres. Hoy, la mayor novedad es la ausencia del volante Edwin Cardona (Boca Juniors de Argentina) del grupo de 24 futbolistas que este martes se terminaba de reunir en Bogotá para preparar la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia.La lista definitiva de los 23 integrantes del equipo se debe oficializar el 4 de junio, como lo estipula la Fifa, por lo que la exclusión definitiva del medellinense de 25 años solo se confirmará ese día.

Su falta en Bogotá, sin embargo, es una señal inequívoca de que por ahora no está en el plan mundialista del seleccionador nacional, el argentino José Pékerman.



Buena parte del debate sobre esta determinación radica en si Cardona ya había hecho los merecimientos –y si los tiene en la actualidad– para tener un lugar en la lista. Basta con recordar que hizo parte del grupo habitual del equipo en la eliminatoria suramericana.



Cardona, incluso, estuvo en los partidos amistosos de preparación de noviembre del año pasado, inmediatos al cierre de la eliminatoria y la clasificación de Colombia. Fue en uno de ellos (contra Corea del Sur) en el que el volante hizo un gesto racista que le generó una suspensión por 5 juegos amistosos. Tal castigo hizo que no pudiera estar en el equipo que jugó contra Francia y Australia en el pasado marzo.



Su convocatoria mundialista se daba por descontada, pero... su falta en el equipo que entrena en Bogotá abrió el debate sobre si él merecía estar en la Selección (véase gráfico con datos estadísticos a favor y en contra).



El tema de los merecimientos en el fútbol es relativo. Muchos consideran que ir a la Selección y al Mundial es una especie de premio por la campaña de determinado futbolista en su equipo.



Hace un mes, sin embargo, y en su contexto, Tite, el técnico del Brasil, explicó que tales ‘premios’ frente a necesidades tácticas o estratégicas no existen. Esa vez dijo: “Tenemos que elegir a los jugadores que nos darán la mejor oportunidad de ganar, independientemente del que sea el más ‘merecedor’. Para aclarar esto, aún más les recuerdo que en el 2012, Jorge Henrique no ‘mereció’ jugar la final del Mundial de Clubes que jugamos con Corinthians contra Chelsea. Douglas y Romarinho estaban jugando más que él en ese momento. Pero el equipo necesitaba un jugador de sus características para ganar ese partido en particular”.



Cardona estaría perdiendo su lugar en la Selección con el extremo izquierdo José Heriberto Izquierdo o, incluso, con el volante Juan Fernando Quintero.



