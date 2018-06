Lo que usted no sabe sobre… cuentas en los grupos E y F del Mundial

Los grupos E y F definirán sus clasificados a los octavos de final.



Por el F, en el que todos tienen posibilidades, jugarán Corea del Sur vs. Alemania y México vs. Suecia. Ambos partidos serán a las 9 a.m.



Por el E, solo quedan con vida Brasil, Suiza y Serbia. Los partidos serán Serbia vs. Brasil y Suiza vs. Costa Rica. La hora de los juegos será la 1 p.m.

GRUPO E

Brasil: 4 puntos, +2 en diferencia de gol y 3 goles marcados

Enfrenta a Serbia y depende de sí mismo para clasificar. Si gana o empata estará en octavos sin importar otros resultados.



Si pierde, necesita que Suiza caiga en su duelo contra Costa Rica por una diferencia superior a la suya.

Coutinho y Neymar, figuras de Brasil. Foto: AFP

Suiza: 4 puntos, +1 en diferencia de gol y 3 goles marcados

Juega contra Costa Rica y depende de sí mismo. Ganando o empatando está en octavos sin importar otros resultados.



Si pierde, necesita que haya ganador en el duelo entre brasileños o serbios, porque, si empatan, podría terminar definiendo el cupo con Serbia en el ítem de diferencia de gol.

Serbia: 3 puntos, 0 en diferencia de gol y 2 goles marcados

Depende de sí mismo. Ganándole a Brasil en la última jornada pasa directo. Si empata, necesita que Suiza pierda por varios goles contra Costa Rica.Si pierde, queda por fuera.

Entrenamiento de Serbia. Foto: EFE

Costa Rica: 0 puntos, -3 en diferencia de gol y 0 goles marcados

Será juez en la tercera y última fecha del Grupo. No tiene ninguna posibilidad.

GRUPO F

México: 6 puntos, +2 en diferencia de gol y 3 goles anotados

En la última fecha se enfrenta a Suecia y es el único que depende de sí mismo.



Ganando o empatando está en octavos. Si pierde, clasificaría si los coreanos le ganan a los alemanes o hay empate entre ellos.



Si pierde México contra Suecia y Alemania gana, los mexicanos clasificarían solo si los triunfos de las selecciones europeas se dan por igual marcador y con una diferencia y tan solo un tanto, es decir: que ambos ganen 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, etc., etc.



Con esta última posibilidad clasificaría como segundo, perdiendo el primer puesto con Suecia por enfrentamiento directo y ganándoselo a Alemania por la misma razón.Si suecos y alemanes ganan sus partidos con resultados diferentes, México quedaría afuera por diferencia de gol.

Selección de México Foto: AFP

Alemania: 3 puntos, 0 en diferencia de gol y 2 goles anotados

Aunque está empatado en puntos, diferencia de gol y goles marcados con Suecia, gana la segunda casilla por el enfrentamiento directo.



Para clasificar, no depende de sí mismo en ninguna posibilidad. Si gana, necesita que Suecia pierda o empate con México. Si Suecia gana, los alemanes necesitarán ganar por una diferencia mayor o igual a la que consigan los suecos, pues la diferencia de gol podría pesar.



De empatar, necesita que Suecia pierda o empate. Sobre esto último, el empate de los suecos debe ser por el mismo número de goles o por un número menor del que consigan los alemanes, o la cantidad de goles marcados podría meter en octavos a los escandinavos.Si Alemania pierde, queda por fuera.

Jugadores de la selección de Alemania. Foto: AFP

Suecia: 3 puntos, 0 en diferencia de gol y 2 goles anotados

Para clasificar, Suecia tiene un panorama difícil. Si gana y Alemania gana, necesita que el triunfo alemán sea por una diferencia menor a la que consiga.



Si empata, Suecia solo clasifica si los coreanos ganan o si los ‘tigres’ asiáticos y los alemanes empatan por un número de goles inferior al que se registre contra México.

Si pierde, queda por fuera.

Corea del Sur: 0 puntos, -2 en diferencia de gol y 1 gol anotado

La situación más difícil, pero no imposible, la tiene Corea. Solo le sirve ganar, empatar o perder, lo elimina.



Y para clasificar ganando necesita hacerlo por una diferencia de 2 goles en adelante y que Suecia pierda con cualquier diferencia.



