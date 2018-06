Los alemanes, divididos entre los revolucionarios y los cautelosos

Tras la eliminación del Mundial de Rusia 2018 de la actual campeona del mundo, toda Alemania coincide en pedir cambios en la dirección que se le da al fútbol del país. Pero jugadores y expertos son cautos, y aseguran que Joachim Löw debe continuar al mando.

“Los cambios siempre llegan después de los torneos. ¿Qué amplitud van a tener los de ahora? No tengo ni idea”, admitió Toni Kroos en Kazán después de la derrota 2-0 contra Corea del Sur. La capacidad para analizar las catástrofes y los fracasos para extraer lecciones es un rasgo cultural en Alemania.



La eliminación en la primera fase de la Eurocopa de 2004 conllevó una auténtica revolución: Jürgen Klinsmann llegó y cambió todo en el equipo, aportando ideas innovadoras sobre la formación, la táctica, la preparación física y la mental de los internacionales de la Mannschaft. Löw, que era su ayudante, siguió en esa línea en 2006 y desde entonces Alemania había llegado al menos hasta semifinales en todos los grandes torneos, algo a lo que ni se acercó en Rusia.



El título mundial de 2014 sirve para mitigar en muchos las críticas sobre el papel de Löw y los jugadores parecen apoyar sin fisuras a su técnico. “Todos estamos convencidos con su manera de actuar”, dijo Thomas Müller. Mientras que Joshua Kimmich tenía claro que Löw "debe continuar"



El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Reinhard Grindel, había asumido el riesgo de confirmar a su entrenador unas horas antes del partido ante los surcoreanos: “Antes del Mundial decidimos renovar el contrato de Joachim Löw (hasta 2022) porque pensamos que nadie mejor que él podía gestionar la reconstrucción que será indispensable después del Mundial, pase lo que pase”.



Pero pese a todo el apoyo, en pleno ‘shock’ post-eliminación, Löw dejó la puerta abierta a todas las opciones sobre su futuro: “Es demasiado pronto para responder, hacen falta unas horas para verlo claramente. La decepción es muy profunda. Vamos a hablar y veremos cómo se continúa”, dijo.



Durante su llegada de la delegación alemana al aeropuerto de Fráncfort procedente de Rusia, Löw reconoció que el equipo había decepcionado a todos durante el torneo.

“Lleva un tiempo digerir todo (...) El equipo no ha mostrado lo que puede hacer normalmente y yo, como entrenador, soy el responsable. Tengo que preguntarme evidentemente por qué no hemos triunfado”, explicó el técnico alemán.



La DFB le dio plazo hasta la próxima semana para que decida su futuro. Reinhard Grindel se ha mostrado comprensivo pero explicó que la organización no va a tardar en trabajar para superar este mal momento. “La dirección deportiva de la DFB va a hacer sus primeros análisis a lo largo de la próxima semana y parto de la idea de que el seleccionador (Joachim Löw) se expresará entonces sobre su futuro”, declaró Grindel.



“Necesitamos cambios profundos. Es lo que esperan los aficionados”, agregó.

Las voces de protesta también se han hecho escuchar. “Hace falta ahora una renovación profundidad (...) Hay que apostar por jugadores jóvenes, que tengan hambre y motivación, los jugadores ya acomodados decepcionaron”, estimó el exinternacional Uli Stein.



El problema se plantea al comprobar que algunos de los pesos pesados de la vieja generación todavía tienen teóricamente varios años de recorrido: Toni Kroos y Thomas Müller tienen 28 años, Mats Hummels, Mesut Özil y Jerome Boateng, 29. “No voy a anunciar mi retirada del equipo nacional a mi edad”, aclaró Müller.



Según el planteamiento fallido de Löw, esperaba que los jóvenes aprendieran de los veteranos. Ahora la cuestión es saber si el relevo generacional tiene que acelerarse pensando en los partidos contra Holanda y Francia en la nueva Liga de Naciones entre septiembre y noviembre. La duda está en saber si en eso juegos estará Löw o habrá un nuevo DT.



AFP