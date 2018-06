Juan Carlos Osorio casi muere, y no con la suya

A Juan Carlos Osorio le han llovido alrededor de 55.000 millones de críticas al frente de la selección de México. Unas desmedidas, otras con razón, pero todas encaminadas a un común denominador: ¿por qué rota la alineación en todos los partidos. Y es que, como lo dijo exjugador Hugo Sánchez: “El deporte nacional en México es criticar a Osorio”.

No hay tiempo para lamentarse, revisaremos el partido, realizaremos apuntes. Nos queda poco tiempo para analizar al siguiente rival FACEBOOK

TWITTER

Luego de 50 partidos consecutivos en los que siempre cambió los inicialistas, Osorio mantuvo la alineación que puso contra Corea del Sur. El resultado: 0-3 contra Suecia y, de no ser por la derrota de Alemania (impensada en toda la Vía Láctea y sus alrededores), se habría tenido que ir de Rusia 2018, aun después de haber ganado dos partidos.



“Hoy, por primera vez en muchos partidos y uniéndome en aquellos que creen que siempre hay que imponer la idea de juego, más allá de cómo juegue el rival y pensando en los dos muy buenos cotejos anteriores, decidimos repetir por primera vez el mismo cuadro y jugar con la estructura que nos ha dado tan buenos resultados”, dijo Osorio tras la goleada.



Y sí, si la base de la argumentación de sus críticos era que por qué cambiaba tanto, pues el técnico colombiano tiene hoy la mejor respuesta: cambió y se comió tres goles. Sin embargo, eso no le quita ninguna responsabilidad, que él mismo asume, porque sabe que se traicionó a sí mismo y eso por poco le cuesta la peor derrota de su carrera como entrenador.



Pasada la página y con las celebraciones en nombre de la República de Corea del Sur y todos sus habitantes, ahora el México de Osorio tendrá la prueba mayor: pasar al anhelado quinto partido de una copa del mundo.



“No hay tiempo para lamentarse, revisaremos el partido, realizaremos apuntes. Nos queda poco tiempo para analizar al siguiente rival, que seguramente será diferente a Suecia”, afirmó el DT con toda la razón: su siguiente rival será nada menos que el pentacampeón, Brasil.



Seguramente volverán las rotaciones, Osorio ya debe tener un plan para controlar a uno de los mejores jugadores del Mundial (Coutinho), al gran crac que viene de menos a más (Neymar) y a un conjunto que es el máximo favorito a ganar el Mundial. Y con cualquier cosa que plantee o haga, en México volverá a ser criticado.



El próximo lunes, Osorio y sus dirigidos se enfrentan a la historia y buscarán el quinto partido en un mundial, instancia a la que el Tri no llega desde 1986.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev