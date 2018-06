Cristiano Ronaldo trabaja en el Mundial Rusia 2018 por su revancha

La diferencia entre Portugal y Marruecos fue simple. Mientras los primeros tenían como figura a Cristiano Ronaldo, poseedor de tres Balones de Oro, dos premios al mejor jugador de la Fifa, los segundos, que patearon más veces al arco, que hicieron figura al arquero rival, que tuvieron más tiempo la pelota, tuvieron como referente a Mehdi Benatia, un extraordinario zaguero central que juega en Juventus, pero que no puede hacerlo todo.

El CR7 de Rusia 2018, más maduro, con 33 años y tal vez en su última Copa del Mundo, quiere llevarse todo por delante. Ya lo hizo frente a España, partido en el que llevó a un equipo que era inferior a su rival a un empate a tres goles. Y bastó un cabezazo suyo, a los cuatro minutos, para desequilibrar el juego definitivamente: cobro de tiro de esquina en corto de Bernardo Silva, centró de Joao Moutinho y cabezazo de Cristiano. Y eso fue más que suficiente.



“Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo que lo iba a dar el todo por el todo. Entraron bastante fuertes y sorprendieron con una intensidad muy alta. Nos defendimos bastante bien. Conseguí anotar y ayudar a Portugal a conseguir los tres puntos. Estoy muy contento, fue un momento muy bonito”, declaró Cristiano, una vez más, el jugador del partido en la votación que arma la Fifa durante todos los juegos del Mundial.



Ya en la Eurocopa, que Portugal ganó por primera vez hace dos años, se hablaba de que esa selección era Cristiano y diez más. Pero, aunque suele marcar mucha diferencia, esa afirmación no es del todo cierta. Esta vez contó con un respaldo enorme, el del portero Rui Patricio, quien tuvo mucho trabajo, en especial en el segundo tiempo, cuando los marroquíes dejaron el pellejo en la cancha, pero su falta de efectividad los tiene sellando a esta hora los tiquetes de regreso a casa.



Pero no fue el único apoyo que tuvo CR7. Los dos volantes de salida, Bernardo Silva y Joao Moutinho (ambos, conocidos por haber sido compañeros de Falcao en el Mónaco) son los encargados de mantenerlo activo. Pero les falta regularidad. De hecho, Silva se fue rápido del partido, en el minuto 59, y Moutinho dejó el campo en el 89, en medio de rechiflas de la tribuna en el estadio Luzhniki, poblado casi en partes iguales de hinchas lusitanos y marroquíes, aunque difíciles de distinguir al usar los mismos colores de camiseta en las tribunas.



Eso sí, el que resuelve siempre es Cristiano. Ya lleva cuatro tantos (uno más de los que había marcado en sus tres participaciones anteriores) y es el máximo artillero del Mundial. Tiene varias revanchas pendientes: por ejemplo, ser determinante en la Copa del Mundo y zanjar de una vez a su favor la disputa con Lionel Messi.



A propósito, la prensa portuguesa hizo eco de sus celebraciones agarrándose la barbilla en el juego contra España. Y también de que en este partido se haya dejado una pequeña chivera. No es gratuito. Antes del Mundial, Messi posó para la portada de la revista Paper al lado de una cabra. La foto iba acompañada de la palabra goat (cabra en inglés), como acrónimo de la frase ‘greatest of all time’ (el mejor de todos los tiempos). Ni el festejo ni el cambio de apariencia son gratuitos.



Cristiano ya se puso una meta a corto plazo: “Nuestras expectativas pasan por seguir con nuestro trabajo. Estamos a un paso de superar la fase de grupos. Después veremos qué pasa. Estamos pensando partido a partido e intentamos pasar de primeros en el grupo”, declaró.



Marruecos tiene aún 90 minutos por delante, los que va a jugar frente a España en la última fecha, antes de devolverse a casa. Y todo por falta de efectividad. Portugal, en cambio, está a un paso de los octavos de final: tiene a un Cristiano con el que le basta y le sobra. Y que hoy es el jugador más determinante no solo de Portugal, sino de todo el Mundial.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Enviado especial

Moscú

En Twitter: @josasc