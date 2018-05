La lesión de Zapata es la mayor preocupación en la Selección Colombia

Una alarma está encendida en la Selección Colombia. A 20 días de su debut en el Mundial, contra Japón, el 19 de junio, el defensor central Cristian Zapata, el más experimentado de la zaga, sigue recuperándose de una lesión en su pierna izquierda. Hoy, mientras el equipo se prepara en Milán, Italia, se desconoce si el jugador podrá hacer parte de los 23 que estarán compitiendo en Rusia.

Cristian Zapata jugó su último partido con el Milán el pasado 29 de abril, contra Bologna, en el Calcio italiano. Es decir, hace un mes que no juega. Ese día estuvo los 90 minutos, pero una semana después ya no hizo parte de la convocatoria y se perdió los últimos cuatro juegos del Milán, en el remate de la temporada. El defensor llegó a Bogotá el pasado 21 de mayo, para unirse a la Selección, con una molestia. Según se supo en su momento, es una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda.



Zapata no ha podido entrenar con normalidad. De hecho no estuvo presente en el entrenamiento de despedida de la Selección, en El Campín, el pasado viernes. Su dolencia física fue la que le abrió la posibilidad al defensor William Tesillo de viajar con el equipo a Italia. En principio, Tesillo también era alternativa para Óscar Murillo, el defensor del Pachuca, quien también llegó a la Selección lesionado, pero ya está recuperado.

Cristian Zapata, defensor colombiano. Foto: Luis Acosta / AFP

Entre domingo y lunes el técnico José Pékerman decidirá si Cristian Zapata viaja o debe recurrir a Tesillo. El lunes vence el plazo ante la Fifa para que la Selección Colombia entregue la lista de 23 convocados. Por ahora hay 24.

El de más experiencia

La situación del defensor preocupa en la Selección, no solo porque Zapata es uno de los hombres de confianza de Pékerman, sino además porque es el más experimentado entre los zagueros presentes en la convocatoria, por encima de Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Murillo y el propio Tesillo. Zapata tiene 31 años, es el de más edad entre los zagueros y es el único de ellos que ya tiene encima un Mundial, el de Brasil 2014.



En la Selección, Zapata ha disputado en total de 52 partidos, entre amistosos y oficiales. Ha participado en tres eliminatorias mundialistas y en tres Copas América. En el Mundial de Brasil jugó cuatro partidos y en la reciente eliminatoria de Rusia disputó 10, siendo uno de los hombres con mayor presencia en el equipo titular. Es un referente y un líder. En lo que va del año, jugó 12 partidos de Liga, uno de Copa y uno con la Selección.



Dávinson Sánchez, el zaguero del Tottenham, y uno de los que llega en mejor nivel antes del Mundial, opinó acerca de la importancia de contar con Zapata en Rusia. “Hay jugadores tocados, los están recuperando. Cristian es un jugador muy importante para nosotros por la experiencia que tiene. Es mundialista, tiene mucho camino con la Selección. No soy médico pero tenemos la claridad de que va a estar con nosotros”, dijo.

Davinson Sanchez. Foto: EFE

Colombia tiene otros zagueros de categoría, en caso de que Zapata no se recupere, pero no todos llegan bien. Aparte de Dávinson, que tuvo continuidad en su club y buen nivel, Mina jugó muy poco en el Barcelona, llega sin ritmo, y Óscar Murillo tuvo que recuperarse de la lesión muscular que sufrió en el amistoso contra Australia, en marzo, y que le cortó el ritmo que traía en el Pachuca de México. En todo caso, la experiencia de Cristian Zapata pesa.



Hay un segundo jugador que sigue en recuperación. Es el volante Abel Aguilar, quien el pasado 13 de mayo sufrió una lesión de isquiotibiales en la pierna izquierda. Aún no ha podido entrenar con normalidad con el resto del equipo, pero su caso sería menos preocupante que el de Cristian. El caso es que el próximo lunes ya deben estar los 23 que finalmente van a Rusia.



