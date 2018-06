México mira hacia los octavos ante contra Corea obligada a reaccionar

La selección mexicana, que protagonizó uno de los bombazos del Mundial de Rusia 2018, al vencer en su primer choque, en Moscú, a la actual campeona, Alemania (0-1), buscará dar un paso gigante con miras a jugar la eliminatoria de octavos si logra vencer a una Corea del Sur obligada a reaccionar, 20 años después de su único enfrentamiento en un Mundial. Usted podrá ver este partido en Directv desde las 10 a. m. (hora colombiana).

El equipo que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio firmó contra Alemania una primera parte sensacional, en la que Carlos Vela puso su calidad para originar la mayoría de las jugadas de peligro con servicios a Chicharito Hernández o a Hirving ‘Chucky’ Lozano, la estrella emergente del 'Tri' -que viene de ganar la Liga holandesa con el PSV Eindhoven- que fue quien anotó el tanto de la victoria, tras un recorte a Joshua Kimmich.



En la reanudación, México contuvo a la 'Mannschaft' gracias a una defensa organizada y a la seguridad en la portería de Guillermo 'Memo' Ochoa, además de con la sabiduría y experiencia que aportó en el tramo final del partido Rafa Márquez, que en este torneo se unió al muy selecto club de los que cuentan cinco participaciones mundialistas: su compatriota el portero Antonio Carbajal, el alemán Lothar Matthäus y otro guardameta, el italiano Gianluigi Buffon.



Corea del Sur no quiere ser una víctima propiciatoria ante México y se dispone a poner todo la carne en el asador para dar la vuelta a la pobre imagen que ofreció ante Suecia. Aunque cayó por la mínima y de penalti, Corea del Sur no dio sensación de peligro hasta el último tramo del partido y su estrella, Son Heung-min (Tottenham), estuvo prácticamente desaparecido en combate.



Los asiáticos intentarán aprovechar un posible exceso de confianza de los mexicanos, envalentonados tras su victoria sobre los cuádruples campeones mundiales, y no esperarán a que sus rivales marquen primero para reaccionar. Rostov del Don albergará el segundo enfrentamiento de México con Corea del Sur en un Mundial.



La anterior remite al torneo de Francia-98, en el estadio Gerland de Lyon, en el que México derrotó al conjunto asiático por tres goles a uno. Ha Seok-Ju adelantó a los asiáticos en la primera mitad, un minuto antes de ser expulsado; y el 'Tri' remontó en la segunda, con un gol de Ricardo Peláez y dos del 'Matador' Luis Hernández.



El 'Profesor' Osorio silenció, con su victoria contra Alemania, a muchos de los que criticaban sus numerosas rotaciones, que, sin duda, mantendrá contra Corea. El centrocampista Jung Woo-young, pronosticó que la Tri saldrá con un esquema mucho más ofensivo que ante Alemania y que sus compañeros intentarán impedir que los mexicanos asuman la iniciativa.



En cuanto al planteamiento surcoreano, el 4-3-3 no surtió efecto y el técnico surcoreano podría intentar introducir alguna variación para mejor las combinaciones ofensivas. El seleccionador surcoreano, Shin Tae-yong, fue muy crítico con la falta de acierto en el último pase ante los suecos.



La velocidad en las transiciones es el arma preferida de los coreanos y para ello es fundamental que Son haga propósito de enmienda de su mal partido. Los asiáticos no creen que la defensa sea la línea más segura del equipo rival, así que presionarán la salida del balón desde el pitido inicial.

Alineaciones probables:

México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado; Miguel Layún, Carlos Vela o Jonathan Dos Santos, Hirving Lozano; y 'Chicharito' Hernández o Raúl Jiménez. DT: Juan Carlos Osorio.



Corea del Sur: Choo Hyun-Woo; Lee Yong, Jang Hyun-Soo, Kim Yiung-Gwon, Park Joo-Hoo; Lee Jae-Sung, Ki Sung-yueng, Koo Ja-Cheol; Hwang Hee-Chan, Kim Shim-Wook y Son Heung-min. DT: Shin Tae-Yong.



Árbitro: Milorad Mazic (SRB). Campo: Rostov Arena, de Rostov del Don.



EFE