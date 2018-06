La particular estrategia de Corea del Sur para 'evitar' el espionaje

18 de junio 2018 , 05:51 a.m.

18 de junio 2018 , 05:51 a.m.

A las 7:00 a.m., hora colombiana, Corea del Sur y Suecia se enfrentarán para culminar la primera fecha del grupo F del mundial Rusia 2018, grupo que comparten con Alemania y México, equipo centroamericano que dirige Juan Carlos Osorio y que realizó una hazaña al vencer por la mínima diferencia a los teutones, los actuales campeones del mundo.

Shin Tae-yong, técnico de Corea del Sur, no le dio mucha importancia al espionaje que ha realizado el equipo sueco a los entrenamientos del plantel asiático. Ante la revelación, Suecia se disculpó por investigar las tácticas rivales. Sin embargo, más allá de las disculpas, estos equipos se han valido de creatividad al momento de estudiar las tácticas rivales que se usarán en el estadio Nizhny Nóvgorod.

Este mes, un miembro del cuerpo técnico de la selección de Suecia usó una casa cerca del lugar de entrenamiento de Corea del Sur en Austria para observar las sesiones de su rival, apelando a un telescopio de alta capacidad y una cámara de video. "Fue un largo viaje en automóvil subiendo la montaña para llegar a la casa, pero era el lugar perfecto para observar el entrenamiento del equipo coreano", comentó el domingo Lars Jacobsson, el miembro 'espía' del cuerpo técnico de Suecia.



Previamente había sido expulsado de una práctica cerrada tras no convencer a los coreanos de que era un turista y persuadió a una pareja local para que lo dejara usar su casa, que tiene vista al complejo donde entrenaron los coreanos, para ver a sus rivales trabajando sus rutinas para el Mundial.



"Esto es algo pequeño que ha sido convertido en algo mucho mayor porque usualmente la información sobre nuestros rivales proviene de nuestra observación de los partidos", agregó Janne Andersson, el técnico de Suecia mientras se disculpaba por las acciones 'detectivescas'.

Tae-yong, en tanto, insistió en que lo que pasó no es importante y afirmó que ese tipo de análisis en profundidad de los rivales ahora es la norma internacional. De todos modos, la estrategia de los surcoreanos para despistar al rival estuvo a la altura creativa de la antesala de este particular encuentro futbolístico.



El técnico coreano utilizó un ardid propio para confundir a los suecos al hacer que sus jugadores entrenaran con las camisetas cambiadas. "Cambiamos (los números) porque no quisimos mostrar todo a nuestros rivales e intentamos confundirlos. Quizás conozcan a unos pocos de nuestros jugadores, pero es muy difícil para los occidentales distinguir entre asiáticos y por eso lo hicimos", sostuvo Shin.

