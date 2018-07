11 motivos para sobrevivir a la ‘tusa’ por la eliminación de Colombia

Mauricio Moreno / CEET

A diferencia de Brasil 2014, este no fue el Mundial de James Rodríguez. Su estado físico no era el mejor y no anotó un solo gol en el Campeonato del Mundo, sin embargo, esta no será la última cita mundialista para el 10 de la Selección. A sus 26 años su carrera futbolística aun puede seguir avanzando por más triunfos.