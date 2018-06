Así les fue a los debutantes de Colombia en el Mundial de Rusia

José Pékerman se la jugó en el primer partido de Colombia en el Mundial de Rusia 2018 con cinco futbolistas que nunca habían participado en esta competencia: Dávinson Sánchez y Oscar Murillo, como centrales; Johan Mojica, lateral por izquierda; Jefferson Lerma, volante central; y José Izquierdo, como volante por izquierda, tuvieron su debut. Wilmar Barrios también tuvo su primer juego, pero no fue titular.

Pero la experiencia tras la derrota 1-2 con los nipones no fue nada buena. Los dos defensas centrales no tuvieron la solidez que demostraron en el pasado y no fueron prenda de garantía para la zaga colombiana. Sánchez, quien tuvo un año espectacular en el Tottenham, lució nervioso y erró en el primer gol de Colombia. Ese error y que terminó en la expulsión de Carlos la 'Roca' Sánchez descontroló todo el juego de la Tricolor. Además, Oscar Murillo, quien era el hombre de experiencia con 30 años, no supo liderar la zona defensiva.



Las experiencias anteriores con esta dupla fueron buenas. La clasificación contra Perú se consiguió con ellos y contra Egipto lucieron ordenados, pero su primer partido en el Mundial les pesó y no supieron controlar a los jugadores ofensivos japoneses.



Quizás el mejor en esa zona fue Johan Mojica, quien no pasó afugias en defensa y sí tuvo un despliegue en ofensiva por el sector izquierdo. Eso sí, los centros, una de sus mayores virtudes en el Girona, esta vez no aparecieron para habilitar a sus compañeros de ataque.

Johan Mojica, defensor colombiano. Foto: AFP

Jefferson Lerma es otro de esos jugadores que tuvo su primera experiencia, pero por la expulsión de la 'Roca' lo obligó a hacer labores de marca en el centro del campo. Posteriormente, con la entrada de Wilmar Barrios, ocupó el sector derecho para darle una mano a Santiago Arias. Allí no tuvo mucha trascendencia en ataque, pero en defensa fue efectivo para cerrar el camino.



Precisamente Barrios es otro de los jugadores que tuvo su primer partido en una Copa del Mundo. El volante ingresó y organizó el centro del campo para recomponer una zona que quedó desguarnecida y sin marca. Con su potencia cerró espacios y sacó adelante la tarea como volante central.

Wílmar Barrios, jugador colombiano. Foto: EFE

José Izquierdo cierra la lista de debutantes. Pékerman apostó por él gracias a su despliegue físico por el sector izquierdo y el pereirano cumplió en defensa, aunque en ataque, su mayor virtud, no pudo aportar. No pudo rematar ninguna vez al campo y dejó el terreno de juego al minuto 70 para darle su lugar a Carlos Bacca.



REDACCIÓN FUTBOLRED