Colombia vs. Egipto, este viernes, desde las 2:15 p. m.

Este viernes la Selección Colombia continua con sus partidos preparatorios rumbo al Mundial de Rusia; enfrentará este viernes en Bergamo a la Selección de Egipto, desde las 2:15 p.m.

La gran estrella de la Selección de Africa, Mohamed Salah será uno de los grandes ausentes para este amistoso debido a la lesión que tuvo en la final de la Liga de Campones, en la que el Liverpool fue derrotado 1-3 contra el Real Madrid.



El partido lo puede ver por el canal Caracol, que comenzará transmisión media hora antes de que arranque el compromiso.



Las cinco pruebas que puede hacer Colombia frente a Egipto: .1. Los centrales Sin Zapata, ¿quién va? .2. Cardona no está, ¿quién es su reemplazo? .3. Abel sale de una lesión. Las alternativas. .4. James, el eje, ¿Quién lo acompaña? .5. La parte física. ¿Cómo serán las cargas?



Se especula que este ensayo no sería el último de la Selección Colombia, pues podría tener otra prueba contra alguna selección europea para el próximo 10 de junio, algunas versiones dan a Grecia como posible rival, aunque esta información no ha sido oficializada.







DEPORTES