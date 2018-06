El cuerpo técnico de Colombia es de los que esconde las cartas

José Pékerman es un tipo que cuando habla –lo que hace muy poco con la prensa, y solo en ruedas de prensa– dice verdades. Una de ellas la mencionó de hace mucho tiempo: hace ya cuatro años, justo antes de empezar la disputa del que resultó ser el Mundialazo de Brasil 2014, cuando la Selección Colombia logró llegar hasta los cuartos de final.

Camilo Zúñiga, el lateral que ahora está terminando su carrera en el Atlético Nacional, había jugado muy pocos partidos antes de la convocatoria definitiva y apareció en la lista de viajeros. “Para nosotros lo importante es que los jugadores estén sanos, que estén bien de salud, porque ya sabemos qué características y qué cosas nos pueden ofrecer”, dijo al preguntársele por el caso en ese momento.



Esa frase, vista con el retrovisor de hace 1.500 días, puede explicar lo que ocurre ahora, cuando en el panorámico de este viaje en el Mundial de Rusia aparece Polonia, el próximo domingo en Kazán, luego del accidente del arranque contra Japón, que lo venció de manera inesperada, 2 a 1.



Por ese estrellón del equipo del que no formaron parte ni Cristian Zapata, ni Yerry Mina, ni Abel Aguilar ni James Rodríguez –en el primer tiempo del partido– ha ido creciendo la sensación de que el cuerpo técnico “ha mentido”, que el cuerpo técnico “ha engañado a la afición” al “ocultar la realidad médica y física de varios jugadores” que llegaron al equipo tras sufrir algunas lesiones: Aguilar, Zapata, Óscar Murillo y el mismo James.



Sin embargo, es inevitable recordar que el fútbol es un juego como el póquer, por ejemplo, en el que saber mantener la cara seria, esconder las cartas y jugarlas en los momentos justos, precisos, es el camino para llevarse todas las fichas.



El cuerpo técnico de la Selección es de los que esconde las cartas, no revela la mano. Bill Shankly, un legendario y famoso entrenador británico de la década de los 60, decía: “¿Qué alineación voy a sacar? No voy a revelar un secreto como ese. Si por mí fuera, procuraría que el rival no se enterase ni de la hora del partido”.



EL TIEMPO consultó el jueves en Kazán a una fuente de primerísima mano, inmejorable, que admite que “hubo jugadores que pasaron por momentos difíciles este semestre y resolvieron sus casos satisfactoriamente”.

Semestre complicado

La fuente insiste en que para el primer partido, contra Japón, “todos los muchachos estaban bien de salud, aptos para jugar, incluido James, que lo hizo.



Afortunadamente están bien y han entrenado y rendido en las prácticas sin mayores problemas como las fatigas musculares que tuvieron James y Wílmar Barrios, que terminó jugando 93 minutos contra Japón. ¿Qué más prueba de que ambos estaban sanos?”, aseguró.



Todos los jugadores de la Selección tienen hoy luz verde para ser utilizados por el cuerpo técnico contra Polonia, incluido James, quien “ya se sacó la ansiedad de enfrentar el primer partido con la fatiga muscular que tuvo, por lo que ya está menos autopresionado”, cuenta.



Así las cosas, la cuestión pasa más por la falta de ritmo de competencia. Cabe recordar que el portero David Ospina es suplente del Arsenal inglés y que un esguince de tobillo le impidió jugar en la víspera de la concentración; que Cristian Zapata, por su lesión muscular en la pierna izquierda, no juega en el Milán de Italia desde el pasado 29 de abril (¡mes y medio!); que Abel Aguilar tuvo un pequeño desgarro en el muslo una semana antes de la reunión del equipo, en Bogotá…



Jefferson Lerma sufrió problemas musculares durante toda la temporada europea, Yerry Mina es suplente del Barcelona, James vivió un semestre de problemas con sus gemelos, Falcao paró unos partidos pero sin lesiones graves…



“Varios quizás no estén en el máximo de su potencial para dar el máximo nivel de su rendimiento por las complicaciones que tuvieron a lo largo del semestre, pero no están lesionados”, insistió la fuente consultada por este diario.



El técnico José Pékerman ya dijo una vez que mientras sus jugadores estuvieran aptos médicamente confiará en ellos. Por ahora, tiene a toda la tropa disponible para enfrentar a Polonia. Con eso basta, por ahora…





GABRIEL MELUK

Enviado especial a Kazán @MelukLeCuenta