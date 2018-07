Se define el último cupo a cuartos: Colombia 0-0 Inglaterra

Colombia e Inglaterra definen al último clasificado a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018.El encuentro se disputa en el estadio Spartak, de Moscú, y el ganador enfrentará a Suecia el próximo sábado 7 de julio.

Los mejores momentos

Primer tiempo

Partido trabado, luchado y muy físico el que disputaron en el primer tiempo Colombia e Inglaterra.



Los ingleses tuvieron más el balón, pero no generaron opciones de gol realmente peligrosas. Llegaron un par de veces, con remates desviados que no necesitaron mayor exigencia de parte de David Ospina.



Colombia se vio muy segura y fuerte en defensa: rápida, anticipando a los rivales, ganando duelos. Sin embargo, en ataque quedó en deuda: solo un remate al arco, y fácil de controlar.Ambas selecciones se cerraron bien atrás y en ofensiva no sorprendieron.

Momento del partido Colombia - Inglaterra. Foto: AFP

Min. 45+5

Finalizó el primer tiempo. Colombia e Inglaterra empatan 0-0.



Min. 45+2

Primer remate al arco de Colombia en todo el primer tiempo. Jéfferson Lerma recuperó el balón y lo jugó con Falcao García, quien la tocó con Santiago Arias. El esférico llegó a Juan Fernando Quintero, quien, desde el borde del área, diparó.



El portero inglés, Jordan Pickford, controló sin problemas.



Min. 44

Nuevo remate de Inglaterra que sale desviado: Harry Kane lo intentó, pero el balón pasó muy lejos del arco de David Ospina.

Momento del partido Colombia - Inglaterra. Foto: AFP

Min. 42

Nueva opción para Inglaterra. Kieran Trippier cobró un tiro libre que pasó cerca del arco defendido por David Ospina.



Min. 41

Primera amarilla del partido: Wilmar Barrios es amonestado por una acción contra Jordan Henderson.

Momento de la falta que cometió Wilmar Barrios sobre Jordan Henderson. Foto: AFP

Min. 33

El partido se juega mucho en la mitad de la cancha. Inglaterra tiene más posesión, pero no lo refleja en opciones, y Colombia sigue esperando, muy segura y rápida en defensa.

Momento del partido Colombia - Inglaterra. Foto: AFP

Min. 27

Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Jéfferson Lerma, Carlos Sánchez y Wilmar Barrios se muestran muy seguros en marca, aplicados. Anticipan a los ingleses y han ganado varios duelos.



Min. 21

Los ingleses mantienen el dominio del balón. Colombia lo recupera por momentos. Ambas selecciones no tienen profundidad. No saben cómo actuar estando cerca al área rival.



Min. 16

Llegada con peligro de Inglaterra. Jesse Lingard metió un centro desde el costado derecho y Harry Kane cabeceó por encima el arco de David Ospina.

¡Inglaterra estuvo muy cerca! Un cabezazo de Harry Kane pasó por encima del arco. Foto: Mladen Antonov / AFP

Min. 12

Inglaterra tiene más la pelota. la mueve de lado a lado de la cancha e intenta llegar al área rival por las bandas. La zona defensiva de Colombia está muy atenta y el equipo, en general, espera, buscando una salida rápida.

Momento del partido Colombia - Inglaterra. Foto: AFP

Min. 6

Primer remate al arco de Colombia. Lo hizo Ashley Young, con un tiro libre desde la izquierda. El portero David Ospina despejó tranquilo el esférico.



Min. 4

Partido tranquilo en los primeros minutos. Ambas selecciones esperan y tocan el esférico, intentando encontrar un hueco que les permita llegar al área rival.



Min. 1

​Empezó el partido en el estadio Spartak.

La Selección Colombia se enfrenta a Inglaterra en el Spartak Arena, en Rusia. Foto: Francisco Leong / AFP

Nóminas

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Jéfferson Lerma; Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero; Falcao García.

DT: José Pékerman.



Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Dele Alli, Harry Kane, Raheem Sterling.

DT: Gareth Southgate.



Estadio: Spartak, de Moscú.



Árbitro: Mark Geiger, de Estados Unidos.



ELTIEMPO.COM