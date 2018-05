Colombia arrancó los 29 días definitivos para jugar el Mundial

Se acorta el tiempo. La cuenta es regresiva. Solo quedan 23 días para el inicio del Mundial y 29 para que la Selección Colombia comience a vivir su sueño en las canchas rusas. El 19 de junio dará su primer toque, contra Japón. Así que el equipo de José Pékerman tiene casi un mes para preparar ese estreno.

Desde este lunes comenzó en forma la preparación final de Colombia para el Mundial con la llegada a Bogotá del grueso del equipo, que este martes debe quedar completo. Se esperan alrededor de 26 jugadores de los 35 preseleccionados, que serán los que finalmente viajen a Italia a seguir con la preparación antes del Mundial. Este lunes se reportaron 17 jugadores, que comenzaron trabajos de manera gradual, empezando con las pruebas médicas, de gimnasio y de campo.



Uno de los primeros en llegar este lunes a Bogotá fue James Rodríguez, quien arribó a la madrugada al aeropuerto El Dorado, de donde fue retirado rápidamente en una limusina negra. Sin embargo, James aún no se reporta a entrenamientos, ya que tendría una serie de compromisos comerciales antes de unirse de lleno a la Selección. Aún faltan por unirse al equipo jugadores como Falcao García, Wílmar Barrios, Juan Cuadrado y Yerry Mina.

Carlos Sánchez, volante colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO

Uno de los jugadores que dio declaraciones este lunes a la llegada a la capital fue el atacante Carlos Bacca. “Ahora toca prepararnos bien para lo que se nos viene. Sabemos que tenemos la responsabilidad con todo un país. Pero estamos con mucha ilusión, apoyo y ganas de dar lo mejor”, dijo.

Casi un mes juntos

Por fin, el seleccionador José Pékerman podrá tener reunido a su plantel durante casi un mes, situación que no es habitual en las selecciones nacionales, ya que en las fechas Fifa las concentraciones no superan los 10 días. Será una etapa clave para que el DT pueda pulir los detalles tácticos con los jugadores que finalmente estarán en el Mundial. Además de aprovechar para trabajar aspectos físicos, psicológicos y de convivencia. Todos los factores que también juegan en una copa del mundo.



Esta semana, la planificación de trabajos de la Selección tiene énfasis en los aspectos médicos. Todos los jugadores deberán hacerse sus pruebas biomédicas, no solo para determinar el estado físico en el que llegan los futbolistas, sino para cumplir con el requerimiento de la Fifa, que les exige a todas las selecciones llenar una planilla médica a cada jugador, con detalles de su estado actual y antecedentes (lesiones, medicamentos, terapias, exámenes de sangre, etc.). Estas planillas deben quedar listas a más tardar el jueves.



Haber llegado a la concentración ya es un logro para varios de los que pelean un lugar entre los 23. Sin embargo, la competencia sigue. “Vamos a esperar. No sabemos qué pueda suceder. Hay mucha competencia, y eso nos motiva como futbolistas”, dijo el atacante José Heriberto Izquierdo. Por su parte, el defensor Cristian Zapata comentó a su llegada al país: “Cada jugador quiere jugar un mundial. Los que tenemos la posibilidad tenemos que aprovecharla”.



En esta etapa final también habrá tiempo para que los futbolistas que presentan problemas físicos se pongan a punto. Por ejemplo, el propio Cristian Zapata, Abel Aguilar y Óscar Murillo, que tienen molestias que no son de gravedad. Además de Duván Zapata, quien hoy es una incertidumbre.



