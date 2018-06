Se define el Grupo C: Dinamarca 0-0 Francia y Australia 0-1 Perú

26 de junio 2018 , 09:20 a.m.

En las ciudades Moscú y Sochi, Dinamarca vs. Francia y Australia vs. Perú, respectivamente, definen, a esta hora, los clasificados del Grupo C a los octavos de final de Rusia 2018.

En la tarde, a la 1 p.m., será el turno del D, con los encuentros Nigeria vs. Argentina e Islandia vs. Croacia.

GRUPO C

Dinamarca y Francia empatan 0-0

Los franceses ya están clasificados, solo necesitan definir su posición en la tabla. A los daneses les alcanza con un empate para estar en la siguiente ronda.



El partido se disputa en el estadio Olímpico Luzhnikí, de Moscú.

Perú derrota 0-1 a Australia

A los 18 minutos de juego, André Carillo definió cruzado, tras una gran habilitación de Paolo Guerrero.



Los peruanos son jueces de los australianos, quienes necesitan ganar y que Dinamarca pierda para llegar a los octavos de final.



El encuentro se disputa en el estadio Olímpico Fisht, de Sochi.



