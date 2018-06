Lo que usted no sabe sobre...clasificaciones a octavos de grupos A y B

Este lunes se empieza a jugar la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018.



Los grupos y A y B serán los primeros en definir sus clasificados a los octavos de final y EL TIEMPO le cuenta las claves sobre esta jornada de definiciones.

Grupo A

Ya se sabe que Uruguay y Rusia están clasificados a los octavos, pero hay que definir el orden en el que pasarán. Y eso quedará claro con el enfrentamiento entre ambas selecciones. La que gane será primera.



Si se registra un empate, primera quedará Rusia y segunda, Uruguay, pues los rusos tienen mejor diferencia de gol: +7 contra +2.Egipto vs. Arabia Saudita será el otro encuentro del Grupo A.

Grupo B

España, Portugal e Irán tienen opciones de clasificar. Marruecos será juez. Los enfrentamientos en la última fecha serán Portugal vs. Irán y España vs. Marruecos.

España es líder de la zona, con 4 puntos, +1 en diferencia de gol y 4 goles marcados.



Clasificará si gana o si empata, sin importar resultados. Si pierde, solo quedará por fuera si Irán le gana a Portugal y si la derrota que sufre es por una cantidad mayor de goles que la que registren los ‘lusos’.



En el plano en el que la ‘roja’ clasifique, será primera ganando y si Portugal pierde o empata. Si los ‘lusos’ ganan, necesita que ese triunfo sea menor al que logren los españoles. También le sirve empatar, siempre y cuando portugueses e iraníes igualen en un número de goles menor al del encuentro entre españoles y marroquíes.



Por su parte, Portugal es segunda, también con 4 puntos, +1 en diferencia de gol y 4 goles marcados. Pierde la posición con España por tener más tarjetas amarillas.



Los ‘lusos’ clasifican ganando o empatando, sin importar otro resultado. Si pierden solo podrían clasificar si los españoles también caen y esa derrota del rival es con un resultado más grande que la que sufran.



Serán primeros si ganan y si España pierde o empate. También liderará la zona si la ‘roja’ triunfa, pero lo hace con un resultado menor al que registre Portugal.



Si empata, solo podrá ser primero si España también empata, pero con un número de goles menor que los portugueses.



Irán, que tiene 3 puntos, 0 en diferencia de goles y 1 tanto anotado, es la última con chances. Con el triunfo pasa a octavos pasa lo que pase con España vs. Marruecos. El empate solo le serviría si la igualdad es por más de tres goles (4-4, 5-5, etc., etc.) y que los españoles pierdan por más de dos goles.



Para ser primeros, a los iraníes solo les sirve ganar.



ELTIEMPO.COM