Cinco hipotéticos cambios en Colombia para enfrentar a Polonia

Detrás de las puertas cerradas de la cancha de Sviyaga, en el distrito de Medved-kovo, a una hora en carro de Kazán, la Selección Colombia ensaya fórmulas y variantes para derrotar a Polonia, este domingo, para lograr el triunfo urgente e imprescindible que le permita seguir con vida en el Mundial de Rusia.

¿Cambios? Parece que los habrá. En el búnker de la Selección Colombia las bocas, como las puertas, tienen candados. Hermetismo es la vieja y conocida característica de este equipo dirigido por José Pékerman. Se habla de la posibilidad de hacer hasta cinco cambios con respecto a la titular que falló contra Japón en la derrota 2-1 del martes pasado, en la primera jornada del grupo H. Es decir, casi medio equipo sería nuevo.



La especulación de la reingeniería colombiana empezaría (así, todo en condicional) en la defensa, con un nuevo zaguero central. El cambio 1 sería Cristian Zapata por Dávinson Sánchez.

Zapata, el futbolista del Milan de Italia que no juega desde hace cinco semanas un partido oficial, es el defensor más experimentado y con más recorrido internacional del equipo y esas credenciales le darían la ventaja teórica sobre Dávinson, que no pudo controlar jamás al japonés Osaka; un jugador menos potente y menos letal que el polaco Robert Lewandowski, al que tendrá enfrente este domingo.



Precisamente, la presencia de Lewandowski en el ataque polaco hace que, al parecer, se considerara la opción de incluir en la titular a Yerry Mina, suplente en el Barcelona español, con sus 1,95 metros de alto para controlar el juego aéreo. Pero esta posibilidad no es muy factible.

Experiencia en el medio

Los posibles cambios 2 y 3 estarían en el cinturón de seguridad: los dos volantes de marca. Ante la obvia ausencia por fecha automática de sanción del expulsado Carlos Sánchez, su lugar sería para Wílmar Barrios, el mismo que ocupó su posición en el partido contra Japón. Mano a mano.



Por Jéfferson Lerma, que también fue inicialista contra los japoneses, ingresaría el volante Abel Aguilar, uno de los veteranos líderes del equipo, quien por decisión técnica no jugó contra Japón. El desgarro sufrido hace un mes por el volante ya está superado, así que está disponible para disputar este compromiso.



Abel es la demostración de lo volátil que es la afición: siempre criticado por sus convocatorias a pesar de no ser jugador de la formación básica del Deportivo Cali, ahora es reclamado como la cuota de experiencia y seguridad para derrotar a Polonia en el Mundial.



El cambio 4 sería la titularidad del estelar James Rodríguez, que superó una fatiga muscular y su intranquilidad de sufrir una lesión mayor en el debut contra Japón, por lo que fue utilizado como relevo en el segundo tiempo.



De su madurez, su talento y su tranquilidad depende en buena medida el vencer a Polonia.



El hipotético cambio 5 es el ingreso de Mateus Uribe, que, como en el amistoso en la última fecha Fifa contra Francia, ocupará la banda izquierda para formar dos figuras tácticas: completar el 2-3 ofensivo cuando el equipo tenga la pelota y esté en función de ataque, o replegarse para ser un tercer volante de marca (en figura táctica 3-2 o 4-4), básicamente, por la presencia de Jakub Blaszykowski, el motor creativo de Polonia,un jugador de intenso despliegue físico sobre el flanco derecho del ataque polaco.



Uribe realizaría una de esas misiones especiales que el seleccionador José Pékerman recomienda de cuando en vez, como cuando utilizó al delantero Duván Zapata en el último partido de la eliminatoria en Lima, contra Perú, cuando se selló la clasificación a Rusia.



De esas seis hipótesis de cambios se habla de puertas para afuera en la Selección, que trabaja en secreto de puertas para dentro.





GABRIEL MELUK

Enviado especial

Kazán

En Twitter: @MelukLeCuenta