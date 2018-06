Cinco fórmulas que en las que no puede fallar la Selección Colombia

1. Seguridad defensiva. En un Mundial un error se paga caro, y dos pueden ser suficientes para tener que alistar las maletas de regreso a casa. Colombia ya cometió uno contra Japón, el de Dávinson Sánchez (derivó en penalti y expulsión de Carlos), y por eso está bajo presión. Así que la principal exigencia para hoy debe ser recuperar la confianza y la seguridad defensiva. Que la zaga sea una muralla de hierro, firme, sin grietas; que ningún cabeceador rival se atreva a sobrevolar el área, que no tenga comodidad. Que a Lewandowski no lo dejen ni respirar. Se necesita una defensa aplicada, segura. Que Colombia se sienta respaldada atrás.

2. Máxima concentración. Este domingo y en la cancha no hay permiso para parpadear. Hoy los jugadores de Colombia no pueden ni mirar a las tribunas ni pensar en nada diferente a la pelota. La mente debe estar armada de guayos y canilleras, preparada para el desgaste de 90 minutos exigentes. Después vendrá, ojalá, el feliz descanso, pero antes no. Cada uno debe tener claras sus funciones, sus responsabilidades, sus colaboraciones y sus colaboradores. Contra Japón un descuido fue suficiente para destruir el trabajo de meses. Así que desde el primer segundo de juego el equipo tiene que estar con el radar encendido. Y no fallar.



3. Un James brillante. Cuando James no está en la cancha, la Selección se siente un poco más sola, algo abandonada, algo desprotegida. Le falta la chispa, la magia; le falta el guía que ilumine el camino oscuro con su mente brillante y saque al equipo de las habituales nebulosas, de los comunes enredos. James es todo eso, y muy probablemente estará hoy de vuelta. Y con él es como arrancar con un gol a favor. Colombia lo necesita en estado puro, en su mejor forma mental y futbolística, para que con su ingenio, sus pases y sus remates anticipe los abrazos.



4. La pelota a Falcao. Que el Tigre no muera solo. Colombia tiene que llevarle la pelota, buscarlo, tirarle centros, apoyarlo. Los laterales tienen que lanzar expediciones al ataque pensando en que en el área está Radamel alistando su brinco. Y no son solo centros, también hay que tirarle pases filtrados, como bien lo sabe hacer James y como bien los sabe aprovechar Radamel, y los otros volantes tienen que jugar cerca de él, arroparlo, porque seguramente va estar rodeado de piernas agresivas que lo van a querer sacar del área a empujones. Así que Colombia tiene que jugar para su goleador, y el Tigre debe mantener la calma para no fallar.



5. Arriesgar con equilibrio. Colombia tiene que asumir el control del partido. Tener la pelota como si fuera su regalo de Navidad. Cuanto menos la tengan los polacos, menos riesgo habrá para la defensa y para Ospina. La necesidad es tanta que hay que ir a buscar el partido, pero sin desespero. Hay que tener el famoso equilibrio, una palabrita que debe estar tatuada en la mente de los once futbolistas que salgan a la cancha. Y ese equilibrio se logra con solidaridades, con regresos oportunos, con presión, con superioridad en las marcas y con un rápido y acertado movimiento al ataque. Hay que arriesgar pero sin demencia.



