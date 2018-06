Cinco claves para enfrentar a la Selección de Japón

Tras su experiencia en Italia y España, Muriel recomienda cómo evitar un resbalón como el que sufrió Argentina al empatar 1-1 con Islandia.

1. Prohibido subestimar

“Colombia no debe menospreciar al rival, estaríamos cometiendo un error”, dijo el delantero de Santo Tomás, Atlántico, de 27 años de edad, y que no confirmó si será de la partida en el juego de este martes. Tiene razón. El que no sea una potencia y el que haya cambiado de entrenador hace apenas dos meses no garantizan que Colombia lo derrote, como ocurrió hace cuatro años en Brasil (4-1).

2. ¡Mucho ojo atrás!

“En defensa tenemos que cuidarnos, porque por su rapidez, Japón en un momento te puede agarrar mal parado (en defensa)”. Así se refirió Muriel a los contragolpes (una transición ofensiva) con los que Japón puede hacer daño por su juego veloz.

3. 90 minutos de concentración

“La concentración será fundamental”, manifestó el atacante zurdo de 1,79 metros de estatura y 79 kilogramos de peso. La concentración en el fútbol se refiere a una acción: no cometer errores. Si un marcador tiene una marca individual en una pelota quieta en contra, por ejemplo, no debe perderla o descuidarla y debe asumir esa total responsabilidad. Aplica igual para funciones y responsabilidades defensivas y ofensivas. Implica tomar buenas decisiones en cada jugada, ya sea para evitar o para anotar un gol.

4. Prohibido el desorden

“No podemos perder el rumbo y la confianza en el plan. Los partidos con rivales de menos renombre son cerrados y es clave seguir como se ha trabajado”, explicó el atacante. Se refiere, básicamente, a no perder el orden táctico, a persistir en las instrucciones estratégicas, a no desesperarse en caso de que el partido se ponga a favor de Japón o que Colombia no haya podido anotar. En el debut mundialista, hay que mantener la cabeza fría y jugar con madurez e inteligencia.

5. ¡Cuidado con las transiciones!

“Como cualquier rival asiático, la característica principal de Japón consiste en las transiciones. Los asiáticos son equipos que pasan muy rápido de defensa a ataque y de ataque a defensa. Tenemos que intentar contrarrestar esto con jugadas rápidas y lograr contragolpear cuando encontremos los espacios”, explicó Muriel.

Las transiciones en el fútbol se presentan en el momento en el que, al perder o recuperar el balón, un equipo pasa de defender a atacar o viceversa.





GABRIEL MELUK

Enviado especial de EL TIEMPO

En twitter: @MelukLeCuenta