'Jamás hubo escorts': Chicharito tras escándalo en Selección de México

Mucho se ha especulado sobre el escándalo sexual del que acusan a gran parte de los futbolistas de la selección de México en la previa del Mundial de Rusia 2018.

Y entre tanto rumor, una de las figuras del elenco azteca alzó la voz y contó su "verdad" respecto a lo que ocurrió.



"La realidad fue que hubo una reunión para celebrar mi cumpleaños (1° de junio), simplemente nos dieron la noche libre, nos presentamos al día siguiente y se hizo la reunión", partió diciendo el delantero Javier "Chicharito" Hernández.



"Me la organizaron, yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir, todos estuvieron menos Jesús Corona, el portero, porque tuvo un compromiso personal, se disculpó conmigo y con todo el plantel por no poder asistir", añadió en un Facebook Live desde la cuenta oficial de la selección de México.



Luego, aportó más detalles. "Estuvimos ahí, una reunión, cenamos, después llegaron muchos invitados y cada jugador se fue a la hora que quiso. Nosotros no tenemos la oportunidad de reunirnos los 23 ó 24, todos juntos, para pasar un muy buen rato", explicó.



¿Y hubo escorts como dijo la prensa? "Jamás hubo escorts. No se pagó por ningún tema similar a eso, es una falta de respeto para todos los invitados que estuvieron, también para los familiares. Duele porque se dice por todo el país esos temas que inventan, pero sabemos que hay cosas en este país que es muy difícil cambiar", señaló de forma tajante.



Para finalizar, el delantero de México fue claro: "Si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, no lo haríamos. Como seres humanos ocurrió algo, que cada quien lo interprete como quiera y estamos enfocados en el Mundial".



