Brasil es el gran favorito para ganar el Mundial

Tal vez ha sido la frase más trillada antes del mundial: “Brasil es el gran favorito al título en Rusia 2018”.



Y lo es porque llega al mundial precedido no solo de una excelente eliminatoria, de unos envidiables números, sino de un verdadero equipo en el que Neymar está arropado, bien rodeado.

“Es lo más lógico. Los brasileños tienen a Neymar, su estrella, que está bien rodeado, es un verdadero equipo, a él le ayudan. Mientras tanto, en Argentina, Lionel Messi parece una isla. Alemania va a estar, siempre llega, pero lo importante es que Colombia estará en los cuatro finalistas”, dijo Hernán Peláez Restrepo.



Claro está que el favoritismo de Brasil tiene como clave el desempeño de Neymar, si él nada, está enchufado, genera buen fútbol, y marca goles, pues los brasileños llegarán lejos.

“Es la selección de una buena eliminatoria, está bien preparado, cuenta con figuras como Neymar, pero él no está solo. Espero que vaya de menos a más, que encuentre el ritmo durante el torneo. Ahora, Alemania no está en su mejor nivel, pero encontrará su mejor fútbol con los partidos”, señaló Iván René Valenciano.



Para el 'Bombardero' hay otra clave que tiene Brasil: su técnico, Tite, un hombre que se encargó de poner a jugar bien a las estrellas.



Coincide con valenciano Luis Arturo Henao, quien afirmó que Brasil no solo es un equipo lleno de figuras, sino con un técnico serio.



“Tite les mostró videos del título de Brasil en 1970, en México, les dijo que quería recuperar la alegría de la selección, se los inculcó y los resultados se ven. Brasil solo ha perdido un partido en los últimos tres años y eso es una estadística valiosa. Está por encima de Alemania”, precisó Henao.

José Orlando Ascencio fue precisó, claro y sin tapujos dijo: “MI favorito en este mundial es Alemania”.



A pesar de los problemas, de la crisis que tuvo con la salida intempestiva del técnico Julen Lopetegui y la llegada de Fernando Hierro, para Francisco Vélez España será la sorpresa de este torneo.



“Sigo con esa, no sin antes decir que Brasil es mi favorito, porque tiene a Neymar que no juega solo, que se ve bien acompañados, es sólido y firme. Alemania está un escalón más abajo que los brasileños”, dijo Vélez.









