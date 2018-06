'Bolillo' alineará frente a Inglaterra a los mismos que contra Bélgica

Hernán Darío "Bolillo" Gómez, seleccionador de Panamá, confirmó este domingo la alineación que jugará ante Inglaterra e informó de que será la misma que perdió 3-0 contra Bélgica en su primer partido.

El técnico colombiano confirmó en la rueda de prensa oficial previa al choque que no hará cambios respecto al primer encuentro y después explicó las razones por las que anunció su decisión.



"En México viven aburridos porque les cambian el equipo. Queremos repetirlo porque queremos un equipo trabajado. Me gustó como trabajó el equipo. Es nuestra arma, la continuidad. A la hora de la verdad, somos muy tácticos y ordenados, como Inglaterra. Cuando dos equipos son así, la capacidad individual sale a relucir. Las figuras de verdad son las que sobresalen en estos mundiales. Tenemos algunos muchachos que pueden hacerlo", dijo.



Por tanto, el once de Panamá que saldrá al campo para enfrentarse a Inglaterra será el formado por: Jaime Penedo; Michael Murillo, Román Torres, Fidel Escobar, Eric Davis; Gabriel Gómez; Aníbal Godoy, Armando Cooper, Edgar Bárcenas, José Luis Rodríguez; y Blas Pérez.









EFE