Bélgica tiene con qué lograr el título del Mundial de Rusia

Bélgica, en una demostración de trabajo táctico y efectividad, despachó del Mundial a Brasil, que hasta este viernes y ante la prematura eliminación de Alemania era el máximo favorito al título. La aplicación al esquema del seleccionador Roberto Martínez dio los mejores dividendos y ahora se perfila como un fuerte candidato a levantar el trofeo.

Ese fue uno de los temas que se trató ayer en El Tiempo del Debate Final, programa que se emite por Fox Sports, y la pregunta que abrió la discusión fue ¿por juego, Bélgica es el candidato a ganar el Mundial?



Luis Fernando Suárez, entrenador de La Equidad y panelista del programa, sostuvo que la selección de Bélgica planteó un juego inteligente y supo descubrir las fallas defensivas.



“Golpeó primero y luego aseguró el resultado con un 2-0. Después se defendió ante la arremetida de Brasil, que alcanzó el descuento. Parecía que llegaba el empate, pero los belgas sacaron adelante el resultado”, dijo Suárez.



Hernán Peláez Restrepo, otro de los panelistas del programa, valoró el orden defensivo y ofensivo de Bélgica y también enfatizó en la demora de Tite, el entrenador de Brasil, para realizar los cambios.



“Miren que los cambios que hace Tite fueron eficaces. Firmino, Douglas Costa y Renato Augusto le imprimieron fortaleza al ataque de Brasil, pero tardó mucho tiempo en hacerlo, ya que desde los 31 minutos de juego ya perdía 2-0. Solo en el segundo tiempo modificó el esquema, pero ya fue demasiado tarde. Y Bélgica, con juego práctico y al final, bien defensivo, le propinó a Tite la segunda derrota desde que está al frente del seleccionado brasileño”, explicó el reconocido periodista y comentarista deportivo.



Para Darío Ángel Rodríguez, moderador del programa, el tema de Brasil radicó en que Neymar no cumplió con las expectativas y eso también influyó en el rendimiento del equipo.



“No apareció Neymar, claro, venía de una lesión, pero por estar pensando más en el teatro, en la simulación, no aportó lo que el equipo requería. Es una lástima, Bélgica desdibujó la defensa de Brasil y cuando se requería del talento, pues no llegó en su dimensión. El fútbol es colectivo, pero las individualidades también marcan diferencia”, sustentó Rodríguez.



El exjugador Iván René Valenciano, desde territorio ruso, también lamentó la eliminación de Brasil, pero alabó la labor en equipo efectuada por Bélgica.

“Los Diablos Rojos jugaron su mejor partido, lo visto frente a Japón fue un accidente. Brasil buscó el empate y tuvo varias opciones de gol, pero se encontró con un arquero, Courtois, que se convirtió en figura. Brasil nunca había estado en desventaja durante el Mundial y se vio sorprendido. Marcelo no tuvo un buen partido y Fernandinho estuvo lejos como sustituto de Casemiro, quien hizo falta. Bélgica ganó bien con sus armas defensivas y ofensivas”, apuntó Valenciano.



José Orlando Ascencio, sub-editor de Deportes de EL TIEMPO y panelista del programa, insistió en que Brasil mereció el empate, pero falló en la definición. “Le hizo falta efectividad en el remate. Un equipo necesita un goleador y en esta oportunidad no tuvo el habitual ‘9’. Gabriel Jesús no estuvo a la altura; Neymar permaneció más quejándose; Paulinho lo intentó, pero falló. Brasil tuvo 27 remates directos al arco y quizá merecía mejor suerte, pero en el fútbol se gana con goles y estos no llegaron”, concluyó Ascencio.



DEPORTES