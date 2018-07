El balance de Colombia: un mundial probable y hasta natural

El primero de diciembre del año pasado, aquí en Moscú, se hizo el sorteo de este Mundial de Rusia que ya se acaba. Pasa todo muy rápido...



Entonces –decía–, hace 7 meses y medio se analizó con anteojos de Ph. D. y se dijo con tono de obispo en misa que Colombia debería clasificar a la segunda ronda en su grupo el H; incluso, los más exigentes aseguraron que debía ganarlo sobre Polonia, Senegal y Japón.



Y se expuso en cátedra, además y con razón, que el gran problema era la segunda ronda, porque tendría que encontrarse con Inglaterra o Bélgica. Así las cosas, que ser eliminados en octavos de final era probable, hasta natural.

Lo dijimos todos: desde el consejo de los ancianos más sabios de la tribu del comentario hasta los practicantes y blogueros.



Cualquier análisis de lo que fue la participación de Colombia en el Mundial de Rusia parte de allí. Pues bien, Colombia terminó haciendo su Mundial probable y hasta natural.



Esa aparente ‘naturaleza’ de la eliminación en octavos de final tiene, sin embargo, que ser analizada en su contexto. Hay un factor determinante e insalvable: la ausencia de James Rodríguez. El día que estuvo, porque solo estuvo de verdad un día en el Mundial, Colombia aplastó 3-0 a Polonia y se devoró la cancha y corrió más que los demás y jugó más que los demás y...



Su primera lesión antes del partido del debut contra Japón, su segunda y diferente lesión antes del tercer partido contra Senegal y su ausencia en el juego de octavos de final contra Inglaterra determinan, señalan, influyen, enmarcan todo el análisis.

La ausencia de James, el más importante jugador de Colombia, de lejos, ya el mejor de la historia del fútbol de este país, meridiano indiscutible del Mundialazo de Brasil 2014, del que fue el máximo goleador, es irrebatible, irrefutable, más allá de la desafortunada declaración posterior del médico de la Selección, Carlos Ulloa, y del ridículo comunicado de la Acord.



Jugar sin James ya era el primer factor de un mundial a contramano en el que, a pesar de eso, Colombia cumplió con su Copa probable, natural.



Empezó a remar a contracorriente en el debut, sin James (que entró al minuto 14 del segundo tiempo) y derrotado por Japón con la expulsión y penalti en contra de Carlos Sánchez a los 3 minutos de Mundial.



Pasó el partidazo contra Polonia, y Colombia, otra vez sin James, derrotó a Senegal, de nuevo con la participación anotadora de Yerry Mina. Así clasificó como primera de grupo, que no es un detalle menor. Contra todo, logró su Mundial natural.



En octavos de final, Inglaterra le abrió la puerta de salida pronosticada del Mundial de Rusia. En el agrande nacional patrocinado por los viudos de poder y el comentario interesado, resultó que ahora sí Inglaterra, que jugó los 7 partidos del Mundial, era una manada de cojos, un equipo de troncos, una recua de malos. ¡Válgame Dios! Que sin James el equipo debió ser una máquina ofensiva que aplanara a los ingleses de cemento. Los hechos son los hechos: en el desempate por penaltis, al que se llegó por otro gol sensacional de Mina, Colombia ganaba en el tercer cobro y quedó eliminada porque fallaron sus remates Mateus Uribe y Carlos Bacca.

No me importa si José Pékerman, el técnico, se va o se queda. Si se va, hay que traer a otro extranjero con comportamientos y estándares de fútbol internacional. Y si se queda, estará bien, pues su proceso ha sido exitoso, y los inteligentes no pelean contra el éxito.



Todos queremos ser campeones del mundo... Pero Colombia hizo el Mundial pronosticado, el natural, y tuvo un solo partido de fantasía, eléctrico, con goleada y fiesta... El único que jugó James y en el que, por variar, fue la gran figura.



