Quedan ocho equipos para solo cuatro cupos en el Mundial

El Mundial de Fútbol de Rusia entra en su etapa definitiva, tras una larga y emotiva primera fase, y con las clasificaciones, este martes, de Suecia a Inglaterra ya hay olor a cuartos de final.

Y los ocho seleccionados están preparados para lo que viene, con el único objetivo de seguir en carrera, de ganar e instalarse en las semifinales.



Uruguay vs. Francia. Suramérica arranca la serie con la selección uruguaya, que llega con el ánimo arriba, tras dejar atrás a la Portugal de Cristiano Ronaldo.



Aunque tiene una seria duda, la inclusión en la titular del goleador Édinson Cavani, quien anotó los tantos que eliminaron a los lusos, pero tiene un grupo serio y a otro gran goleador: Luis Suárez.



Francia también tiene lo suyo, ha demostrado ser un equipo compacto y con Antoine Griezmann, su gran referente, y el joven Kylian Mbappé.



“Todo el mundo sabe que (Mbappé) es realmente un buen jugador, pero creo que tenemos una buena defensa para controlarlo, pero no es solo él, es el equipo”, dijo Suárez.



Brasil vs. Bélgica. El pentacampeón es un equipo serio, aplicado, que sin afanes ya está en cuartos y deberá demostrar su favoritismo frente a una Bélgica que llega a esta instancia tras sacar a Japón en los últimos instantes.



Neymar y su corte están listos para medirse con una Bélgica que no es fácil, porque tiene grandes jugadores.



“Tenemos jugadores capaces de anotar, dentro y fuera del campo, que marcan la diferencia. Estamos contentos de estar en cuartos de final”, dijo Eden Hazard.

Suecia vs. Inglaterra. Será un duelo parejo. Quizá por lo visto, los suecos tengan algo más que los ingleses, que clasificaron raspando, en la tanda de los penaltis contra Colombia.



“Vamos a jugar, por ahora estamos en cuartos de final, pero para nosotros esto no acaba aquí. Tenemos calidad, corremos mucho y este grupo le puede ganar a cualquier equipo”, señaló el delantero sueco John Guidetti.



Rusia vs. Croacia. Son dos equipos que no transmiten mucho, cuyo juego no enamora, pero que han sido efectivos y nadie les ha regalado la clasificación.



Los locales quieren hacer pesar esa condición, pero la del público no juega y se han dedicado a entrenar.



“Solo sigo a nuestro equipo. Por supuesto, he visto algo durante el Mundial, pero a los croatas, no”, apuntó el portero ruso Ígor Akinféev. En el otro lado, Zlatko Dalic, el DT croata, confía en Modric, Rakitic, Subasic, la base de un equipo que puede seguir de largo.



DEPORTES