Emoción y compromiso en los jugadores de la Selección

Las sensaciones de los jugadores que hablaron en la zona mixta del estadio El Campín, después del acto de despedida de la Selección Colombia antes de viajar al Mundial de Rusia, se resume en dos temas principales. El primero, el agradecimiento hacia la gente, que se desbordó en cariño, y el segundo, la ilusión de hacer una buena Copa del Mundo.

“La gente se ha divertido mucho hoy y nosotros también, esa era la idea, también toda la gente que desde sus casas pudiera presenciar esta despedida”, dijo el mediocampista Carlos Sánchez, quien ya vivió esta escena hace cuatro años. “Desde ya empezamos a construir el sueño que tenemos desde hace mucho tiempo. Lo primero era clasificar. Ahora queremos llegar lo más lejos posible”.



Sánchez, que jugó los cinco partidos de Colombia en Brasil 2014, toma esta preparación con mucha cautela. “Yo me estoy preparando para el primer partido, luego me preparo para el segundo. No puedo estar pensando en una final porque primero tenemos que llegar allá. Colombia ha demostrado tener una gran Selección y los rivales también se han preparado de buena manera”, declaró.



Otro de los que repite con respecto a Brasil 2014 es el zaguero Cristian Zapata. “Linda la despedida, una emoción grande de sentir a la gente. Hablar de lo que fue en el Mundial pasado es clave, estamos motivados por el sueño de jugar otro torneo de este calibre y lo vamos a dar lo mejor”, señaló. “Todos los rivales son difíciles, cada uno tiene jugadores importantes de talla mundial, un grupo bastante equilibrado. No hay rival fácil”, agregó.



Los que viven por primera vez esta experiencia no quieren perder pisada para quedar entre los 23 del Mundial. “Al que le toque en su momento, pues hará las cosas bien. Uno todos los días aprende. No sabemos nada de la nómina, estamos concentrados y alistándonos”, dijo el mediocampista Wílmar Barrios. “La competencia será linda, exigente, motivante, con jugadores de mucha categoría y uno trata de aprovechar de la mejor manera”.



