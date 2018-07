La renovación está aquí: balance de los debutantes de Colombia

Fueron doce los debutantes de Colombia en el Mundial de Rusia. Algunos jugaron todos los partidos, otros no llegaron a sumar ninguno, uno a lo sumo, y más que pasar o no el examen en una Copa del Mundo, marcaron una tendencia: hay renovación en la Selección Colombia.

De atrás hacia adelante, no llegó a jugar José Fernando Cuadrado. Óscar Murillo jugó 90 minutos y completó 6 recuperaciones, 10 despejes y seis cabezazos, con la falla de 27 balones perdidos. Pudo no ser el único en verse mal contra Japón y no tuvo chance de revancha.



Dávinson, en cambio, fue el único de los cuatro centrales que jugó los 4 partidos. Fueron 390 minutos con 2 faltas (solo dos), 27 recuperaciones, 25 despejes totales y 13 de cabeza –por arriba es intratable-. Pero: sólo 50 por ciento de precisión en el quite. Y más que nada, tiene 22 años y ya es el central de Colombia para los próximos tres mundiales, mínimo. No es un detalle menor.



Johan Mojica fue otro de los zagueros con 4 encuentros, la opción del lateral izquierdo en ausencia del lesionado Frank Fabra. Su efectividad en el quite fue del 100 por ciento (¡ojo!), cometió 3 faltas, vio una amarilla cumplió atrás, aunque en la salida, donde tenía una gran perspectiva, quedó en deuda: sólo hizo 9 pases largos en 390 minutos y no brilló con los centros, su especialidad.

Johan Mojica, defensor colombiano. Foto: AFP

Por los volantes, Jefferson Lerma llegó a jugar 4 partidos aunque con 176 minutos totales. Cumplió en el 50 por ciento de los quites y tuvo 77 pases pero sufrió 17 veces la pérdida de la posesión. Llegó como auxilio en el segundo tiempo contra los ingleses y en la cancha vio cómo se pasó de la euforia al dolor: “Son las cosas del fútbol, nos toca la parte más fea ahora pero me voy orgulloso de cada uno de mis compañeros”, dijo el siempre tímido vallecaucano.



Su compañero Wilmar Barrios llegó a jugar 3 partidos y 269 minutos, ¡92 por ciento de quites con éxito!, 107 pases totales y hasta 10 pases largos, uno de los mejores promedios para el puesto. El tema es que vio dos amarillas, punto a corregir para el futuro enorme que le espera. Mateus Uribe, finalmente, participó en 3 encuentros (182 minutos), 50 por ciento de quites con éxito y todos los elogios del DT y de sus compañeros, a quienes sirvió de apoyo en al salidas al ataque.



Arriba hubo cuatro novedades. Borja apenas jugó 1 minuto y sufrió una lesión la última semana. José Izquierdo jugó 70 minutos contra Japón con 15 balones perdidos, solo un centro y ningún remate al arco, una de sus fortalezas. Dejó de ser opción tras el debut.



Más activo se vio a Muriel, quien sumó 91 minutos en dos juegos, con 17 pases pero solo un drible y ningún remate a puerta. Lo suyo fue siempre más un apoyo en marca, aunque la asociación con Falcao se le da muy naturalmente.

Luis Fernando Muriel, delantero colombiano. Foto: AFP

“Triste por la manera que nos vamos, nunca dejamos de luchar y creer, si hubiéramos tenido suerte en los penaltis, pero contento por la participación aunque me hubiera gustado llegar mucho más lejos”, se repitió el hijo de Santo Tomás al final del último duelo, ya sin el brillo de sus ojos ni el nuevo tinte. “Nos repusimos a todo” y… no alcanzó.



Y al cierre de la lista el anhelado debut de Falcao, quien firmó 4 partidos, 377 minutos, 1 gol y 1 amarilla de los más bien ganada por pedir justicia en el arbitraje contra Inglaterra. Recibió 9 faltas y 14 veces tuvo que salir del área para recibir de espaldas y terminar neutralizado.

Falcao García, delantero de la Selección Colombia. Foto: AFP

JENNY GÁMEZ

Enviada especial de FUTBOLRED

Moscú

En Twitter: @jennygameza