Así jugó Japón, rival de Colombia, en su derrota contra Ghana

El seleccionado de Japón perdió 0-2 con su similar de Ghana, el partido de preparación con miras al Mundial de Rusia 2018, en el que integra el grupo H al lado de Colombia, Senegal, y Polonia. Aquí su radiografía.

Cambió el sistema. Tal y como lo anunció el DT, Akira Nishino, Japón este miércoles jugó con una línea de 3 centrales atrás, 4 volantes y 3 delanteros. El equipo nipón venía jugando con un sistema de 4-2-3-1, pero el cambio no mejoró el equipo.



Mucha posesión. Japón acabó el juego contra Ghana con el 56 por ciento de posesión del balón, sin embargo eso no se tradujo en goles debido a la poca eficacia de sus delanteros: tuvieron ocho opciones de gol, pero ninguna fue.



Carrileros, fuertes. Yuto Nagatomo por la izquierda junto a Genki Haraguchi y Gotoku Sakai por la derecha fueron quienes impulsaron el ataque por las bandas. Sus constantes llegadas finalizaron en centros desperdiciados por los delanteros.



Faltas reiterativas. Japón cometió un total de 15 faltas a lo largo del partido y debido a esto sufrió los dos goles que le costaron la derrota. El primero llegó tras un tiro libre ejecutado al borde del área; y el segundo luego de un penalti.



Desde todos los flancos. A pesar de que no fue efectivo, hay que valorar que Japón es un equipo que le pega mucho al arco, esté en la posición que esté. La gran mayoría de remates fueron desde afuera del área, eso sí con mala puntería.



DEPORTES