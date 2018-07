Griezmann, Pogba y Mbappé, los estelares de la final contra Croacia

Hugo Lloris: quiso inventar un amague, una gambeta, un túnel o cualquier otra cosa a unos metros de su arco, y falló. Su osadía terminó en el segundo gol croata. Un riesgo. Sin embargo, su actuación mundialista no se empaña. 5

Benjamin Pavard: esta vez tuvo un juego silencioso y aplicado. Francia no necesitó de sus expediciones ofensivas. 6



Raphael Varane: está entre los mejores defensores del Mundial. Siempre atento, concentrado, seguro y eficiente. 6



Samuel Umtiti: no se complica, rechaza cuando toca, devuelve cuando toca. Lástima que en una de sus devoluciones, su arquero falló y fue gol. 6



Lucas Hernández: de lateral hace cosas de armador. Pero también hace cosas de lateral. Un marcador de punta con técnica y buen centro. 6



Paul Pogba: fue el motor del equipo. Aceleró, frenó y avanzó con la pelota a su antojo. Sus pases profundos llevan veneno. Además, en su gol pateó con la derecha y luego con la izquierda. Sin duda es un jugador muy completo. 7



N’Golo Kanté: hizo el trabajo sucio hasta que pudo, porque se llevó una amarilla que le amarró las manos. Eso apresuró su salida. Pero su mundial fue excepcional. Un culto al sudor, a la técnica y al coraje. 6



Kylian Mbappé: dejó una vez más sus brochazos de magia. Es de esos jugadores que divierten, que se roban aplausos, que ganan partidos y hacen goles. Un Mundial estelar. 7



Antoine Griezmann: el dueño de la pelota quieta, el dueño de una pegada exquisita, y ahora, el dueño de la Copa del Mundo. En la final hizo un gol y provocó un autogol croata. Fue el guía de los franceses. 7



Blaise Matuidi: sin ningún afán de protagonismo. Solidario y silencioso para que otros brillaran. 6



Olivier Giroud: se marcha de Rusia sin goles, pero fue un obrero del ataque, siempre estorbó a los rivales, siempre ayudó a los suyos. 6



Steven Nzonzi: entró por Kanté y Francia no perdió solidez. 6



Corentin Tolisso: entró cuando la victoria ya estaba resuelta. (Sin nota)



Nabil Fekir: entró a dar una ayuda defensiva. (Sin nota)

​

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET