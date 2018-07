Mbappé puso la magia y Umtiti, el gol del triunfo para Francia

Francia no se desespera, no se afana, juega como si supiera que en cualquier momento va a encontrar el gol. No le preocupa darle el balón al rival y dejarlo que juegue y se entusiasme, porque cuando menos se espera lanza uno de sus ataques (a veces contraataque) y liquida, en velocidad o en una pelota quieta, como lo hizo ayer con el gol de Umtiti. La figura de Francia fue Mbappé, que juega a un nivel diferente a los demás. Es un crac por donde se le mire. Este es el uno a uno francés.

Hugo Lloris. Es un arquero seguro y ágil, una garantía para Francia. Sacó tres complicados balones de gol. (7)



Benjamin Pavard. Le tocó lidiar con Eden Hazard, o sea, con el más peligroso de Bélgica y que fue un dolor de cabeza para Pavard, que casi siempre perdió los duelos. (5)



Raphael Varane. Impecable en la zaga. Por arriba y por abajo estuvo seguro. Tuvo al menos tres cierres formidables. Lukaku, el delantero belga, ni se sintió a su lado. (6)

Samuel Umtiti. Fue el héroe, el que le dio el paso a la final a Francia con un poderoso cabezazo. Con eso tiene para ser uno de los destacados del juego. (7)



Lucas Hernández. Lateral incansable, siempre va al ataque, por lo que es una vía de escape por la izquierda para Francia. Y va y vuelve, y de nuevo va y vuelve. Muy aplicado. (6)



Paul Pogba. Extraordinario. Es un jugador que juega a otro ritmo, que maneja los tiempos del partido a su antojo, que marca diferencia. Este martes fue muy importante, sobre todo en funciones defensivas y cuando Francia quería enfriar el partido. (6)



N’Golo Kante. Todoterreno y rendidor. Partido a partido demuestra toda su fortaleza y su categoría. Este martes no fue la excepción (6)



Kylian Mbappé. El diferente de Francia y del Mundial, el que es capaz de inventar un taco, un túnel o algún truco emocionante en cualquier momento y en cualquier zona de la cancha. Este martes metió un par de tacones geniales, uno casi termina en gol de un compañero. Y cuando corre, no hay quién lo pare. Fue el mejor jugador. (7)

​

Blaise Matuidi. El más discreto del ataque francés. No pesó arriba y en cambio falló en la entrega en un par de pelotas que dejaron jugado al equipo. (4)



Olivier Giroud. Nadie le puede negar su lucha, su esfuerzo, su coraje ni que está siempre en el lugar adecuado y oportuno. Pero Giroud no la mete. (6)

​

Antoine Griezmann. Otro de los cracs que tiene Francia. Este martes no fue determinante, pero cada que coge la pelota es un riesgo para los rivales. Este martes estuvo bien neutralizado. (6)



Steven N’Zonzi. Entró al minuto 40 del segundo tiempo para ayudar a cerrar el cinturón de seguridad francés. (Sin nota)

​

Corentin Tolisso. Entró al minuto 41. Tuvo muy poco tiempo para mostrarse, pero a esa altura tenía que ayudar a defender, y de paso a darle aire al ataque. (Sin nota)



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET