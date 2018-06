Consulados móviles y más ayudas para colombianos que viajen a Rusia

Según datos que maneja la Cancillería de Colombia, 68.000 colombianos han viajado a Rusia, desde diferentes partes del planeta, para vivir el Mundial.



De ellos, y hasta el momento, 11.000 han salido directamente de suelo colombiano con destino al gigante europeo.

Por la masiva presencia de connacionales en el evento deportivo, la Cancillería adoptó una serie de medidas para prestar ayuda en Rusia.



“La campaña se llama ‘Pasa la bola’ y se trata de un plan de contingencia y de acompañamiento que tiene como base la prevención de cualquier situación que se presente antes, durante y al regreso del viaje a Rusia”, comentó Elías Ancízar Silva, secretario General de la Cancillería.

Según datos de la Cancillería, 68.000 colombianas han viajado a Rusia.

Sobre los momentos previos al viaje, el funcionario comentó que se han preparado unas piezas publicitarias y unas ayudas tecnológicas para que los colombianos sepan sobre las reglas que hay en las ciudades y en cada estadio, y tengan claras algunas recomendaciones.



Agregó que ya en suelo ruso, además del consulado en Moscú, habrá tres consulados móviles para apoyar a los colombianos. Estarán ubicados en las ciudades en las que la ‘tricolor’ jugará los tres partidos de primera fase.



El primero funcionará en Saransk (sede contra Japón), entre el 18 y el 20 de junio. El segundo estará en Kazán (sede contra Polonia), entre el 21 y el 25 de junio. Y el tercero estará en Samara (sede contra Senegal), entre el 26 y el 29 de junio.



Asimismo, San Petersburgo también tendrá un consulado móvil, entre el 9 y el 15 de julio. La presencia en esa ciudad se debe a que es una de las más turísticas de Rusia.

La presencia de los consulados móviles estará supeditada a los resultados que obtenga la Selección en la primera fase.

Llegada de la Selección Colombia a Kazán. Foto: Reuters

“Vamos a orientar y a dar asistencia en cualquier inconveniente, como pérdida o robo de documentos”, añadió el Secretario General de la Cancillería.



Este plan de contingencia involucra un equipo de 20 personas, 12 que estarán en Rusia y 8 personas de apoyo en Colombia que brindarán asistencia telefónica permanente.



Los números de teléfono en Rusia, para comunicarse por una eventualidad, son: +7 965 163 7307 (teléfono consulados móviles), +7 966 384 4055 (teléfono de emergencia) y +7 499 248 3042 (consulado en Moscú).



Otra información importante es que se hizo un convenio con los territorios de la Alianza del Pacífico y ciudadanos de Chile, Colombia, Perú y México podrán ser atendidos en cualquier consulado que pertenezca a estos países.



“Hay que contar que Rusia hizo una invitación a la Policía de Colombia y tres miembros de ésta institución estarán allá para brindar apoyo”, contó Silva.

Cosas que hay que evitar

Silva señaló que hay una serie de comportamientos que los colombianos deberán evitar para no tener problemas durante su estancia en Rusia.



A los estadios no está permitido ingresar líquidos ni comida, tampoco rollos de papel, botellas, trípodes, palos para tomar las selfies, banderas de más de 2x1,5 metros.

El plan de contingencia de la Cancillería involucra un equipo de 20 personas, 12 que estarán en Rusia y 8 personas de apoyo en Colombia.

No se podrá interferir el ingreso al estadio y no se permitirán camisetas alusivas a temas políticos y religiosos. Tampoco se podrán distribuir folletos ni vender cosas.



En el día a día, durante los momentos de turismo, el funcionario reiteró que es importante el respeto, pues los rusos “no toleran la ofensa a las personas ni a la moral”.



Y resaltó que es importante evitar el consumo de bebidas embriagantes y de fumar en zonas donde no sea permitido.



“Esto es una fiesta deportiva y los que viajen será la imagen de Colombia en el exterior. Es importante su buen comportamiento y desempeño”, aseveró.



Recordó que las manifestaciones públicas con respecto a la diversidad sexual y de género son sancionadas: “Las expresiones de afecto en público entre parejas del mismo sexo generalmente no son aceptadas”.

Hinchas colombianos en Moscú. Foto: Mauricio Moreno /EL TIEMPO

Finalmente, manifestó que todos los que entren a Rusia recibirán una tarjeta de migración del gobierno de ese país. Ésta es el pasaje de entrada y de salida de ese país, que no le exige visa a los colombianos.



Por lo tanto esa tarjeta no se puede extraviar, pues debe ser presentada al momento de tomar el vuelo de regreso.



